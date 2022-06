José Manuel López rasga elogios ao Palmeiras antes de acerto: 'Maior do Brasil'

(via Agência Estado)

Após pedidos da torcida e da comissão técnica, o Palmeiras está cada vez mais perto de anunciar um novo centroavante para integrar o elenco. José Manuel López, de 21 anos, que atualmente defende o Lanús, da Argentina, aguarda apenas a assinatura do contrato para ser oficializado e já faz elogios publicamente ao alviverde.

Neste domingo, o jogador argentino falou sobre a possível transferência em entrevista à página "Corazón Granate", perfil de fãs do Lanús. Em tom de despedida, López fez diversos elogios ao Palmeiras e prometeu defendê-lo "até a morte", mas ainda não deu a negociação como foi confirmada.

"Estou feliz com as notícias. Vamos ver como se define tudo agora. Os dirigentes estão conversando, mas estou muito feliz, e também triste por, se tudo der certo, deixar o Lanús. Vamos ver como se define tudo. Estou levando com tranquilidade", afirmou o centroavante.

A tendência é que o negócio seja confirmado já nos próximos dias, com a volta do presidente do Lanús a Buenos Aires. Segundo o mandatário do time argentino, em entrevista à rádio 'Late 93.1' o centroavante não atuará diante do Rosario Central nesta segunda-feira, pois deve viajar a São Paulo para "realizar exames médicos" no Palmeiras.

"Se tudo der certo, seria uma felicidade (jogar no Palmeiras). Trataremos de defender a instituição até a morte, como dizemos aqui. Mas sigo tranquilo, porque pode não dar certo, pode acontecer muita coisa. Então até dar tudo certo, não posso dar nenhuma resposta. Sigo tranquilo, mas sei que (o Palmeiras) é um grandíssimo clube", disse o atacante.

Para contar com o reforço, já nesta semana, o Palmeiras deve pagar US$ 10 milhões (R$ 48 milhões) aos argentinos. "Não falei com ninguém do Palmeiras ainda, mas o que sei é que se trata de um grandíssimo clube, o maior do Brasil e um dos melhores da América", afirmou López, ao elogiar sua possível futura equipe.

Até aqui, López disputou 59 jogos com a camisa do Lanús e marcou 22 gols, 15 destes em 2021. Na atual temporada, o centroavante tem sete gols em 19 partidas.