José Donato Pérez, árbitro que expulsou Maradona na Espanha, morre aos 79 anos

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ex-árbitro internacional José Donato Pes Pérez, famoso por ter dado um cartão vermelho a Maradona em jogo do Campeonato Espanhol no início dos anos 80, quando o argentino defendia o Barcelona, morreu neste sábado, aos 79 anos. O anúncio foi feito pela Comissão Técnica de Árbitros da Federação Espanhola de Futebol.

continua após publicidade .

O juiz ganhou visibilidade na partida entre Barcelona e Espanyol, na temporada 83/84. Já com status de astro do futebol mundial, Maradona era o principal nome da equipe azul e grená. O Barça tinha no banco de reservas um outro argentino renomado: o técnico César Menotti campeão da Copa de 78.

Na partida, o camisa dez deu uma entrada dura em Miguel Ángel. Pérez não teve dúvida, tirou o cartão vermelho do bolso e expulsou o astro argentino ainda no primeiro tempo.

continua após publicidade .

"A infração aconteceu debaixo do meu nariz. Nem percebi se era Maradona ou qualquer outro jogador. Foi uma ação para cartão vermelho direto. E por isso o expulsei", afirmou o árbitro à época.

Pérez trabalhou por treze temporadas na primeira divisão do Campeonato Espanhol, comandou 128 partidas pela principal competição do país e atuou ainda no extinta Taça dos Campeões Europeus e a Taça Uefa. A entidade que comanda a arbitragem na Espanha exaltou os serviços prestados pelo juiz por meio de comunicado.

"A Comissão Técnica de Árbitros lamenta a morte do ex-árbitro internacional José Donato Pes Pérez. O árbitro atuou na Primeira Divisão por 13 temporadas. Queremos mostrar nossas condolências a parentes e familiares", diz o comunicado.