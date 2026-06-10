Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Jornalista inglês coloca Abel Ferreira na mira de clube da Premier League

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 16:40:00 Editado em 10.06.2026, 16:48:59
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O técnico Abel Ferreira voltou a ter o nome ligado ao futebol inglês. Segundo informações divulgadas pelo jornalista britânico Ben Jacobs, o comandante do Palmeiras passou a integrar a lista de possíveis candidatos analisados pelo Fulham para assumir a equipe na próxima temporada.

De acordo com o profissional, o clube londrino retomou a busca por alternativas para o cargo após uma mudança de cenário envolvendo Kieran McKenna. O treinador, que era um dos alvos considerados pela diretoria, decidiu fazer uma pausa na carreira e se afastar temporariamente do futebol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com isso, o Fulham voltou a avaliar diferentes perfis para o comando técnico. Entre os nomes citados por Ben Jacobs estão Frank Lampard, ex-treinador de Chelsea e Everton, além de Hugo Oliveira, atualmente no Famalicão e que já trabalhou ao lado de Marco Silva.

Outro profissional discutido internamente foi Ruben Amorim. No entanto, segundo o jornalista, ainda não há uma definição sobre o interesse do ex-técnico do Manchester United em assumir o projeto esportivo do clube inglês.

Nesse contexto, Abel Ferreira surgiu como uma das opções presentes na lista restrita da diretoria. O português vive sua sexta temporada à frente do Palmeiras e acumula uma das trajetórias mais vitoriosas da história do clube, com conquistas nacionais e continentais desde sua chegada, em 2020.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até o momento, não há informações sobre negociações em andamento entre as partes. A publicação de Ben Jacobs aponta apenas que o nome do treinador palmeirense passou a ser considerado entre os candidatos monitorados pelo Fulham para uma eventual mudança no comando da equipe.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abel ferreira Fulham Futebol Palmeiras Premier League
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV