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Jornalista é suspenso do restante da temporada 2026 da F1 após artigo com ofensas a Leclerc

Escrito por Fabio Tarnapolski (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A FIA, autoridade que gere a Fórmula 1, suspendeu até o final da temporada o jornalista Jonathan McEvoy, do Daily Mail, por um artigo em que traçava ofensas a Charles Leclerc, da Ferrari. Assim, ele não poderá estar presente no paddock nos GPs de Las Vegas, Catar e Abu Dhabi, marcados para 21 e 29 de novembro e 6 de dezembro, respectivamente.

O texto que causou a polêmica em si foi publicado depois da etapa no México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, em que o comunicador disse que o monegasco havia se comportado como um "bastardo sorrateiro" após o incidente com seu companheiro de Scuderia, Lewis Hamilton, nas primeiras voltas daquela corrida, eu que o heptacampeão foi jogado para fora da pista. Isso fez com que a entidade o considerasse pouco profissional para seguir acompanhado os eventos.

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De acordo com o The Athletic, braço esportivo do The New York Times, a revogação de McEvoy foi confirmado em uma carta enviada pela própria FIA, que dizia: "A FIA considera que seu artigo não atende aos padrões de profissionalismo esperados dos representantes da mídia credenciados para cobrir o Campeonato Mundial de Fórmula 1".

Na sequência, o documento segue com a 'sentença': "Diante disso, a FIA decidiu exercer sua prerrogativa, conforme as diretrizes de credenciamento para o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2026, de revogar seu credenciamento de imprensa pelo restante da temporada de 2026, com efeito imediato".

McEvoy é figura conhecida da cobertura de automobilismo na Inglaterra, com décadas de experiência acompanhando a categoria máxima do esporte. A proibição foi focada exclusivamente nele, pois o Daily Mail ainda pode se fazer presente nas próximas etapas.

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Tanto o veículo quanto o jornalista se pronunciaram a respeito da decisão da F1. O chefe da editoria de esportes do jornal, Chris Dean, disse tratar-se de uma atitude nunca vista antes e que cria um cenário perigoso para a imprensa. "Trata-se de um ataque sem precedentes e ultrajante à liberdade de imprensa. Entramos em um terreno perigoso quando a FIA reage de maneira tão desproporcional a críticas leves e justas feitas a um piloto", disse Chris, em comunicado enviado ao The Athletic.

Já McEvoy isentou de 'culpa' a FIA e acusou o mandatário da Ferrari, Fred Vasseur, de ter articulado a punição perante a entidade regulatória da categoria. "Parece que aquele sujeito insignificante e gordinho, Fred Vasseur, me dedurou", afirmou. "Um bobalhão risinho, totalmente incapaz de lidar com a responsabilidade de comandar a equipe mais prestigiada do mundo", seguiu.

O jornalista acredita que, mesmo com a entidade o aplicando a punição, ele ainda é benquisto por lá, o que não seria o caso com o chefe da Scuderia. "Eu não gosto dele e ele não gosta de mim. É a única pessoa realmente grosseira que encontrei ao longo dos quase 400 GPs que participei. Como você talvez tenha notado, cheguei a apontar algumas de suas falhas", contou.

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No fim, ele pediu desculpas à FIA pelo artigo em que falava mal de Leclerc, o qual garante que foi escrito em tom de bom humor. "Fui até mais contido do que o próprio Hamilton em meus comentários. Hamilton questionou a 'mentalidade' de Leclerc e o acusou de egoísmo. Escrevi o que considerei uma coluna de um jeito bem-humorado, defendendo o lado de Hamilton, algo que nem sempre fiz", explicou-se.

MÍDIA BRITÂNICA JÁ TEVE PROBLEMAS COM VERSTAPPEN, QUE 'EXPULSOU' JORNALISTA DE COLETIVA

Não é a primeira vez em 2026 que representantes da mídia britânica têm entreveros com algum piloto. Em uma coletiva de imprensa do GP do Japão, Max Verstappen recusou-se a começar a responder às perguntas enquanto o jornalista do The Guardian, Giles Richards, não abandonasse o recinto.

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Nesse caso, a restrição do tetracampeão da Red Bull foi por conta de uma pergunta feita após o GP de Abu Dhabi de 2025, quando ele perdeu o título para Lando Norris por dois pontos. O jornalista o questionou se isso não teria acontecido por conta de uma atitude no GP da Espanha, em que se envolveu em uma colisão com George Russell que o rendeu uma punição.

Verstappen não gostou da associação, disse que Giles se esqueceria de todo o restante de seu desempenho na temporada e que ele projetou um "sorriso bobo" no momento em que era respondido. Até hoje, não se sabe se houve uma reconciliação entre os dois.

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