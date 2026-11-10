Jornal inglês elege jogador mais lendário para cada número de camisa e deixa Pelé de fora
O jornal inglês The Guardian publicou, nesta terça-feira, 10, uma lista em que elegeu o jogador mais lendário para cada número de camisa. Foram 50 atletas no recorte escolhido pelos ingleses. Entre eles, um nome que chamou a atenção por ficar de fora foi Pelé. O histórico camisa dez do Santos e da seleção brasileira perdeu a disputa para Diego Maradona.
Três vezes campeão do mundo com o Brasil, Pelé foi citado como um dos concorrentes à numeração. Porém, a reportagem escolheu Maradona como o maior jogador a vestir a dez.
Para justificar, o texto destaca que o argentino transformou a camisa dez em parte de sua identidade, associando a numeração à figura do pibe argentino: um jogador de origem humilde, dono de talento criativo e personalidade forte. A publicação também lembra que o argentino chegou a tatuar o número nas costas, reforçando a ligação que tinha com a camisa.
De acordo com o jornal, os critérios utilizados foram diversos e subjetivos. A escolha levou em consideração por quanto tempo o jogador usou ou usa determinado número, o que conquistou com ele, por que decidiu adotá-lo e, em alguns casos, o significado que a numeração ganhou após a morte do atleta.
Com base nisso, alguns nomes foram escolhidos por seus feitos e sua história em campo, enquanto outros tiveram sua relevância específica ao utilizarem determinada camisa reconhecida. O levantamento também destacou a ausência de grandes nomes em numerações mais alternativas.
Entre os escolhidos, o Brasil apareceu com cinco nomes. Cafu teve sua importância para a posição de lateral reconhecida, e sua camisa dois foi apontada como a combinação perfeita. Na nove, numeração tradicionalmente associada aos centroavantes, Ronaldo Fenômeno levou o título. Também apareceram o último brasileiro a conquistar a Bola de Ouro, Kaká, com a 22, o lendário meio-campista Falcão, com a 15, e, para fechar, Bruno Guimarães, que utiliza a 39 por ter sido o número do táxi de seu pai.
CONFIRA A LISTA NA ÍNTEGRA:
1 - Lev Yashin
2 - Cafu
3 - Paolo Maldini
4 - Javier Zanetti
5 - Franz Beckenbauer
6 - Franco Baresi
7 - Cristiano Ronaldo
8 - Marcel Desailly
9 - Ronaldo
10 - Diego Maradona
11 - Ryan Giggs
12 - Marco van Basten
13 - Gerd Müller
14 - Johan Cruyff
15 - Falcão
16 - Rodri
17 - Kevin De Bruyne
18 - Ivan Zamorano
19 - Paul Gascoigne
20 - Diogo Jota
21 - Andrea Pirlo
22 - Kaká
23 - David Beckham
24 - Lorenzo Insigne
25 - Gianfranco Zola
26 - John Terry
27 - Fabio Quagliarella
28 - Kolo Touré
29 - Kai Havertz
30 - Jesper Grønkjær
31 - Bastian Schweinsteiger
32 - Carlos Tevez
33 - Petr Cech
34 - Granit Xhaka
35 - Igor Akinfeev
36 - Matteo Darmian
37 - Micky van de Ven
38 - Dylan Tombides
39 - Bruno Guimarães
40 - Besian Idrizaj
41 - Declan Rice
42 - Yaya Touré
43 - Mateusz Klich
44 - Ivan Perisic
45 - Mario Balotelli
46 - Salvatore Sirigu
47 - Phil Foden
48 - Curtis Jones
49 - Myles Lewis-Skelly
50 - Lazar Markovic