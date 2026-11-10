Jornal inglês elege jogador mais lendário para cada número de camisa e deixa Pelé de fora

O jornal inglês The Guardian publicou, nesta terça-feira, 10, uma lista em que elegeu o jogador mais lendário para cada número de camisa. Foram 50 atletas no recorte escolhido pelos ingleses. Entre eles, um nome que chamou a atenção por ficar de fora foi Pelé. O histórico camisa dez do Santos e da seleção brasileira perdeu a disputa para Diego Maradona.

Três vezes campeão do mundo com o Brasil, Pelé foi citado como um dos concorrentes à numeração. Porém, a reportagem escolheu Maradona como o maior jogador a vestir a dez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para justificar, o texto destaca que o argentino transformou a camisa dez em parte de sua identidade, associando a numeração à figura do pibe argentino: um jogador de origem humilde, dono de talento criativo e personalidade forte. A publicação também lembra que o argentino chegou a tatuar o número nas costas, reforçando a ligação que tinha com a camisa.

De acordo com o jornal, os critérios utilizados foram diversos e subjetivos. A escolha levou em consideração por quanto tempo o jogador usou ou usa determinado número, o que conquistou com ele, por que decidiu adotá-lo e, em alguns casos, o significado que a numeração ganhou após a morte do atleta.

Com base nisso, alguns nomes foram escolhidos por seus feitos e sua história em campo, enquanto outros tiveram sua relevância específica ao utilizarem determinada camisa reconhecida. O levantamento também destacou a ausência de grandes nomes em numerações mais alternativas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os escolhidos, o Brasil apareceu com cinco nomes. Cafu teve sua importância para a posição de lateral reconhecida, e sua camisa dois foi apontada como a combinação perfeita. Na nove, numeração tradicionalmente associada aos centroavantes, Ronaldo Fenômeno levou o título. Também apareceram o último brasileiro a conquistar a Bola de Ouro, Kaká, com a 22, o lendário meio-campista Falcão, com a 15, e, para fechar, Bruno Guimarães, que utiliza a 39 por ter sido o número do táxi de seu pai.

CONFIRA A LISTA NA ÍNTEGRA:

1 - Lev Yashin

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2 - Cafu

3 - Paolo Maldini

4 - Javier Zanetti

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

5 - Franz Beckenbauer

6 - Franco Baresi

7 - Cristiano Ronaldo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

8 - Marcel Desailly

9 - Ronaldo

10 - Diego Maradona

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

11 - Ryan Giggs

12 - Marco van Basten

13 - Gerd Müller

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

14 - Johan Cruyff

15 - Falcão

16 - Rodri

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

17 - Kevin De Bruyne

18 - Ivan Zamorano

19 - Paul Gascoigne

20 - Diogo Jota

21 - Andrea Pirlo

22 - Kaká

23 - David Beckham

24 - Lorenzo Insigne

25 - Gianfranco Zola

26 - John Terry

27 - Fabio Quagliarella

28 - Kolo Touré

29 - Kai Havertz

30 - Jesper Grønkjær

31 - Bastian Schweinsteiger

32 - Carlos Tevez

33 - Petr Cech

34 - Granit Xhaka

35 - Igor Akinfeev

36 - Matteo Darmian

37 - Micky van de Ven

38 - Dylan Tombides

39 - Bruno Guimarães

40 - Besian Idrizaj

41 - Declan Rice

42 - Yaya Touré

43 - Mateusz Klich

44 - Ivan Perisic

45 - Mario Balotelli

46 - Salvatore Sirigu

47 - Phil Foden

48 - Curtis Jones

49 - Myles Lewis-Skelly

50 - Lazar Markovic