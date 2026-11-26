O empate sofrido nos acréscimos diante do Atlético-MG, em jogo válido pela antepenúltima rodada do Camcpeonato Brasileiro, tornou o Corinthians um dos destaques desta quinta-feira no jornal esportivo As, da Espanha.

A publicação afirma que o treinador holandês Clarence Seedorf "vive um drama" na competição nacional com o resultado de 1 a 1 da última quarta-feira. Com o resultado, o Corinthians continua seriamente ameaçado pelo rebaixamento.

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"Corinthians só empatou no campo do Atlético-MG, quando tinha o jogo favorável para somar um valioso triunfo. O efeito Seedorf vai se evoluindo, e o time deve sofrer nas duas últimas rodadas para buscar a salvação", publicou o noticioso.

A igualdade em Belo Horizonte deixou o Corinthians com 41 pontos, mesmo número de Grêmio e Mirassol. Na 15ª posição, o time paulista leva vantagem sobre os dois rivais na classificação por ter um melhor saldo de gols. O time gaúcho vem logo atrás e a equipe do interior paulista encabeça a zona do descenso no 17º lugar.

No domingo, às 18h30 (de Brasília), o alvinegro recebe justamente o Grêmio, na Neo Química Arena, em uma decisão contra o rebaixamento. O Mirassol, por outro lado, enfrenta o Athletico-PR.

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Uma vitória no domingo praticamente salva o Corinthians de cair de divisão, já que Grêmio e Mirassol se enfrentam na última rodada do campeonato.

O Internacional, com 38 pontos, vive situação ainda mais dramática e deve depender de duas vitórias nos jogos finais, mais uma combinação de resultados, para se salvar.