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Jornal espanhol destaca atuação da seleção contra o Panamá: 'Brasil intimida!'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 14:11:00 Editado em 01.06.2026, 14:22:43
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O jornal As, da Espanha, destacou a vitória do Brasil por 6 a 2 sobre o Panamá no último domingo, 31, no Maracanã. O amistoso foi o penúltimo teste da equipe nacional antes da disputa da Copa do Mundo.

O jornal europeu afirmou que o "Brasil intimida!". O veículo de comunicação, porém, ressaltou que o time de Carlo Ancelotti deslanchou apenas no segundo tempo, quando o treinador fez várias alterações na equipe.

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"Carlo Ancelotti fez substituições e com elas chegou uma chuva de gols. O Brasil voltou para o segundo tempo com garra, com energias renovadas. E a pressão que se viu no início da partida foi a chave de um jogo que mudou por completo. Em 10 minutos, a seleção canarinha destroçou o rival", analisou o As.

"O jogo se converteu em um enfrentamento sem nenhum tipo de competitividade. O Panamá não soube encaixar os golpes, caindo por terra o que foi visto no primeiro tempo. Com muito mais controle, a seleção brasileira ditou o ritmo do jogo, apesar que os jogadores quiseram mais gols, assim como o público", prosseguiu.

O Brasil ainda enfrentará o Egito, no dia 6 de junho, no último jogo preparatório antes da Copa do Mundo. A partida amistosa acontecerá em Cleveland, nos Estados Unidos.

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"Bailando, celebrando e goleando. O Brasil se despediu dos torcedores da melhor forma. Alimentando as esperanças para um Mundial em que não partirá como equipe favorita. Mas demonstrando que não pode ser tirado nunca do debate", finalizou o jornal espanhol.

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