Jornal espanhol critica atuação de Vini Jr e diz que paciência de Mourinho está no limite

A derrota do Real Madrid para o Atlético de Madrid (2 a 1) no final de semana, e a distância de seis pontos da equipe merengue para o líder Barcelona, já começam a causar estragos no CT de Valdebebas. Criticado pela atuação discreta no clássico, o brasileiro Vini Jr parece já não ter tanto prestígio com o treinador José Mourinho.

O jornal espanhol Marca noticiou na edição desta segunda-feira que o atleta "continua ausente nesta temporada" e já vê sua titularidade sob risco ao observar que "suas chances de permanecer em campo estão diminuindo".

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Em meio a mais uma atuação decepcionante, o astro foi sacado pelo treinador português com nove minutos de segundo tempo neste domingo, em jogo realizado na casa do rival. O periódico destaca ainda que a "paciência de Mourinho com Vinícius está chegando ao limite".

A publicação compara o tratamento diferenciado dado a Mbappé. Enquanto o francês disputou sete partidas completas, o jogador revelado pelo Flamengo, que foi substituído no final dos confrontos contra a Inter e Rayo Vallecano, também deixou o gramado contra o Elche (na metade da etapa complementar) e novamente agora no clássico da capital espanhola.

As estatísticas reforçam a fase de pouco brilho do brasileiro até aqui. Enquanto o camisa dez do Real ostenta oito bolas na rede em oito compromissos, Vini marcou apenas um gol e tem três assistências neste início de temporada. Muito pouco para um dos jogadores mais badalados do elenco principal.

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Em La Liga, essa oscilação já é refletida na classificação. Absoluto e com 100% de aproveitamento, o Barcelona contabiliza 21 pontos em sete rodadas. Atlético de Madrid e Bétis surgem como perseguidores mais próximos e têm a mesma pontuação (16). Tradicionalmente candidato ao título, o Real Madrid é apenas o quarto colocado (15).