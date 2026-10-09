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Jornal espanhol chama Filipe Luís de 'invencível' e vê brasileiro ameaçar hegemonia do PSG

Escrito por Leonardo de Sá (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Campeonato Francês foi retomado nesta sexta-feira, 9, após a pausa para a Data Fifa. A competição é liderada pelo Monaco, comandado por Filipe Luís, que segue invicto no torneio. O desempenho da equipe tem chamado a atenção na Europa e levou o jornal espanhol Marca a publicar uma reportagem sobre o treinador. Na matéria, o veículo chama o brasileiro de "invencível" e aborda a possibilidade de o time ameaçar a hegemonia do PSG.

Com 13 pontos, quatro vitórias e um empate, o Monaco de Filipe ainda não conheceu a derrota na Ligue 1. O resultado mais expressivo até aqui foi a vitória por 2 a 1 sobre o PSG, fora de casa. O clube do Principado está cinco pontos à frente do atual campeão, que ocupa a sexta colocação, com oito pontos. O Marca também destacou que o início de temporada representa a melhor campanha do Monaco no período desde 1991-92, quando a equipe era comandada por Arsène Wenger.

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Apesar dos números, Filipe Luís evita falar em disputa pelo título. Em entrevista à rádio francesa RMC, o treinador afirmou que a equipe precisa manter os pés no chão e concentrar seus esforços em cada partida.

"Não estamos pensando nisso. Não é realista. Conhecemos a realidade do clube. Sou ambicioso, muito ambicioso, mas temos que pensar jogo a jogo", disse.

A vitória sobre o PSG não mudou o discurso do brasileiro. Em participação no programa After Foot, Filipe destacou a diferença entre os projetos e ressaltou o momento do adversário, que conquistou as duas últimas edições da Liga dos Campeões. Para o treinador, a equipe parisiense continua em outro patamar no futebol europeu, e o Monaco precisa avaliar seu próprio nível ao longo da temporada antes de estabelecer objetivos mais ambiciosos.

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O bom início na França amplia a trajetória vitoriosa de Filipe Luís como treinador. Antes de assumir o Monaco, o brasileiro conquistou sete títulos em cerca de 100 partidas à frente do Flamengo. A experiência acumulada no futebol brasileiro, somada ao começo positivo na Europa, também chamou a atenção de Luis Enrique, técnico do PSG, que elogiou o trabalho do rival e destacou sua coragem para propor um estilo de jogo ofensivo.

Outro ponto destacado pela reportagem espanhola foi a evolução defensiva do Monaco. Na temporada passada, a equipe terminou o Campeonato Francês na sétima posição e sofreu 54 gols. Sob o comando de Filipe, o time passou a atuar em um esquema 4-2-3-1 e melhorou a organização sem a bola, com pressão mais alta sobre os adversários.

O goleiro Lukas Hradecky também ressaltou a mudança no comportamento coletivo. Segundo o jogador, o sistema defensivo apresentava problemas na temporada anterior, mas o trabalho realizado desde a chegada do brasileiro tornou a equipe mais organizada e competitiva.

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O Monaco volta a campo neste sábado, 10, quando recebe o Toulouse, às 15h45 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Francês, no Stade Louis-II.

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