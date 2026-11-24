O Paris Saint-Germain já começa a movimentar os bastidores do mercado da bola em busca de reforços para o setor ofensivo, e um brasileiro aparece entre os possíveis alvos. Segundo informações do jornal espanhol AS, Estêvão, atualmente no Chelsea, está na lista de jogadores observados pelo clube francês para a janela de transferências de janeiro. A equipe comandada por Luis Enrique procura alternativas depois de perder dois nomes importantes do ataque por lesões graves.

O cenário mudou após os problemas físicos de Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué, que sofreram rupturas do ligamento cruzado anterior do joelho e devem ficar afastados dos gramados pelo restante da temporada. Com duas baixas importantes, o PSG avalia a possibilidade de buscar peças no mercado para manter a competitividade nas principais disputas do calendário europeu.

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A situação de Estêvão pode despertar o interesse dos franceses. Contratado pelo Chelsea depois de se destacar com a camisa do Palmeiras, o brasileiro ainda não conseguiu conquistar uma sequência consistente na equipe inglesa. Sob o comando de Xabi Alonso, o jovem soma 11 partidas na temporada, sendo quatro como titular, e ainda não balançou as redes. A falta de oportunidades pode fazer com que seu nome ganhe força entre os clubes interessados em reforçar o ataque.

Apesar da presença do brasileiro na relação, o AS aponta Antonio Nusa, do RB Leipzig, como o principal favorito do PSG neste momento. O norueguês vive uma temporada de destaque, com sete gols e oito assistências em 16 jogos, e chama atenção pela velocidade, capacidade de drible e versatilidade no setor ofensivo. O jogador também ganhou projeção internacional após suas atuações pela seleção da Noruega.

Além de Estêvão e Nusa, a lista de possibilidades inclui nomes de peso do futebol europeu, como Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, Luis Díaz, do Bayern de Munique, e Nico Williams, do Athletic Bilbao. Gianluca Prestianni, do Benfica, Abde Ezzalzouli, do Betis, e Ibrahim Maza, do Bayer Leverkusen, também aparecem entre os atletas avaliados pela direção parisiense.

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A movimentação ainda está em estágio de avaliação, sem indicação de uma negociação encaminhada por Estêvão. O Chelsea, por sua vez, tem contrato de longo prazo com o brasileiro, válido até 2033.