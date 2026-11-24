Em seu último ano de contrato com o Liverpool, o arqueiro da seleção brasileira acumula 347 jogos e duas conquistas do Campeonato Inglês desde 2018

O goleiro brasileiro Alisson foi eleito o melhor da história da Premier League, o Campeonato Inglês, em ranking elaborado pelo jornal britânico The Telegraph. Aos 34 anos, o jogador do Liverpool foi colocado pela publicação à frente de nomes consagrados da posição na liga, como o dinamarquês Peter Schmeichel e o tcheco Petr Cech.

⚽ Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A escolha levou em conta a relevância do brasileiro na trajetória vitoriosa do clube inglês desde a sua contratação, em 2018. Ao longo dessa passagem, Alisson acumulou 347 partidas disputadas com a camisa dos Reds e levantou sete troféus de expressão, com destaque para duas edições da própria Premier League e a Liga dos Campeões da Europa da temporada 2018/19, além de outras competições nacionais.

Revelado nas categorias de base do Internacional, o arqueiro chegou ao futebol inglês após atuar pela Roma, da Itália. Atualmente em seu último ano de contrato com o Liverpool, Alisson teve o nome ligado a especulações sobre uma possível transferência para a Juventus ou para clubes da Arábia Saudita, mas manifestou recentemente a intenção de seguir defendendo a equipe de Anfield.