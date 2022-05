Jorginho substitui Umberto Louzer no comando técnico do Atlético-GO

Da Redação

O Atlético-GO já definiu um técnico substituto para a sequência da temporada. Nesta segunda-feira, anunciou Jorginho, ex-Vasco e Ponte Preta, para assumir a vaga deixada por Umberto Louzer, demitido no último final de semana. Ele já teve passagem na equipe goiana, em 2021, quando fez 13 jogos e conquistou oito vitórias.

continua após publicidade .

"O retorno! O Atlético Goianiense acertou a contratação do técnico Jorginho. O contrato de Jorginho vai até o final da temporada 2022. O técnico demonstrou interesse em voltar pela estrutura e gestão do clube. Seja bem-vindo, professor", comunicou o Atlético.

Jorginho tem 57 anos e comandou o Cuiabá em 32 jogos em 2021, quando o time terminou em 15º lugar e garantiu vaga na Copa Sul-Americana. Experiente, o técnico tem passagens por Flamengo, Ponte Preta, Vasco, Bahia, Ceará, Coritiba e Figueirense.

continua após publicidade .

O Atlético-GO está vivo na Sul-Americana e lidera o Grupo F com nove pontos, restando dois jogos. No Brasileirão, o time ainda não venceu e está com três pontos, na 19ª e penúltima colocação.