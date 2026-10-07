Jorginho cita 'gostinho' com título sobre o Palmeiras: ?Fecharam as portas para mim lá atrás?

O título do Mundial de 2022 teve um sentimento a mais para Jorginho. O volante do Flamengo, revelou em entrevista ao programa "The Noite", do SBT, que a vitória sobre o Palmeiras na final, quando ainda atuava pelo Chelsea, teve um "gostinho" maior para ele. O jogador conta que o título continental teve uma espécie de vingança pelo alviverde não ter dado oportunidade para ele quando, ainda jovem, realizou testes na equipe, antes de seguir para a Itália.

"Teve um gostinho a mais, principalmente porque fecharam as portas para mim lá atrás, né? Aí depois de tudo que você passa, de onde você sai, de uma cidade pequena, chega até lá e dá de cara com um time que você tentou e não deu certo, e ainda ganha."

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Além do início da carreira, Jorginho também teve outra oportunidade de vestir a camisa do Palmeiras. No começo de 2025, quando seu contrato com o Arsenal estava no fim, foi oferecido ao clube pelos seus empresários mas não teve continuidade no negócio.

A diretoria alviverde tinha como prioridade uma negociação com Andreas Pereira, mas o meia não foi liberado pelo Fulham e só chegou ao final do ano no clube. Com isso, Jorginho chegou ao Flamengo meses antes.

Flamengo e Palmeiras vivem climas de rivalidade e figuram atualmente nas disputas pelas principais competições. Em 2025, Jorginho teve mais uma oportunidade de ser campeão diante do rival, na Libertadores.

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Além do rancor, o jogador também aproveitou a entrevista para provocar o clube paulista. Perguntado se o Palmeiras tem Mundial, afirmou rindo: "Que eu saiba não."

Agora, Jorginho tem a chance de mais uma vez encontrar o Palmeiras em uma decisão. Caso Flamengo avance do Estudiantes e o Palmeiras vença o Fluminense, ambos na semifinal, os clubes se enfrentarão na grande final da Libertadores, em 28 de novembro, no Uruguai.