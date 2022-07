Jorge volta a treinar e deve reforçar Palmeiras contra o Internacional

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Desfalque nos últimos três jogos do Palmeiras, o lateral-esquerdo Jorge se recuperou de um trauma no joelho direito e treinou normalmente ao lado dos companheiros durante as atividades comandadas por Abel Ferreira nesta sexta-feira. Por isso, deve estar à disposição para o jogo de domingo, contra o Internacional, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após publicidade .

Abel ficou com opções reduzidas na lateral esquerda para escalar o time na última quinta-feira, diante do América-MG, já que Piquerez, titular da posição, vem sofrendo com dores musculares na coxa esquerda. O uruguaio de 23 anos realizou um treino leve com bola nesta sexta e ainda é dúvida para o compromisso do final de semana.

Caso Piquerez seja vetado novamente, não é garantido que Jorge fique com a vaga. Isso porque Vanderlan, o escolhido para jogar na vitória sobre o América em meio aos desfalques, teve uma boa atuação, não à toa tem sido bastante elogiado pelos torcedores. Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro, o jovem de 19 anos vem sendo aproveitado pontualmente no time profissional e já fez 15 partidas, cinco delas como titular.

continua após publicidade .

Quem ainda segue com o retorno incerto é o atacante Rafael Navarro, que iniciou o processo de transição física. Já o meio-campista Jailson, ainda se recuperando de uma lesão no joelho direito, e o atacante Rony, com uma lesão na coxa esquerda, continuam cumprindo cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance do clube.

Após o jogo de quinta-feira, os jogadores que foram a campo fizeram apenas atividades de recuperação, mas já pensando em como vencer o Internacional. "O Inter é um bom time e tem um treinador (Mano Menezes) que conhece a gente, já que passou por aqui há um tempo, mas vamos em busca do nosso objetivo, que é ganhar dentro da nossa casa", comentou o zagueiro Luan.

Líder do Brasileirão, com 36 pontos, o Palmeiras encara o time gaúcho a partir das 16 horas de domingo. Abel pode escalar a equipe com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Merentiel.