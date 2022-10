Jorge Sampaoli volta ao Sevilla cinco anos após ser alçado à seleção argentina

(via Agência Estado)

O técnico Jorge Sampaoli está de volta ao Sevilla, time que deixou em 2017 para realizar o sonho de comandar a seleção argentina. A informação do retorno do treinador já havia sido bastante difundida pela imprensa europeia nos últimos dias, mas o anúncio oficial veio nesta quinta-feira. Em nota, o clube espanhol comunicou que firmou um vínculo válido até junho de 2024 com o argentino, contratado para substituir Julen Lopetegui, demitido após a goleada por 4 a 1 sofrida diante do Borussia Dortmund, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

Sampaoli estava sem clube desde que decidiu deixar o Olympique de Marselha, ao final da temporada passada. Ele ajudou o clube a conseguir uma vaga na Liga dos Campeões durante a campanha do vice-campeonato francês e ainda tinha contrato por mais um ano. De acordo com a imprensa francesa, não quis continuar por insatisfação com a falta de reforços de peso para a próxima temporada, um tipo de exigência que marcou suas passagens por outros clubes, como o Santos.

Quando deixou o Sevilla em 2017, o treinador argentino estava em alta com a torcida, pois deixou o time na quarta posição do Campeonato Espanhol, com 72 pontos, e assegurou a classificação para a Liga dos Campeões da temporada seguinte. Ele já havia recusado um convite da seleção de seu país em 2016, por isso não deixou passar a nova oportunidade. "É uma mudança vinculado ao coração", explicou na época.

Eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018 pela campeã França, Sampaoli escolheu o futebol brasileiro para dar sequência à carreira, com passagens por Santos e Atlético-MG. Em 2021, quando era treinador do time atleticano, recebeu uma proposta do Olympique de Marselha e resolveu voltar para a Europa. Sampaoli também foi técnico da seleção chilena, além de ter comandado clubes como Universidad de Chile e Emelec.