Jorge Sampaoli é demitido do lanterna Talleres na Argentina após somente sete jogos no comando

Durou apenas sete jogos a passagem de Jorge Sampaoli no comando do Talleres. "A diretoria do Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli rescindiu seu contrato como diretor técnico do clube", informou comunicado oficial do clube argentino divulgado neste domingo.

Sampaoli, de 66 anos, chegou ao clube de Córdoba no início de julho e comandou o time por apenas sete partidas no Clausura do Campeonato Argentino, com somente uma vitória, dois empates e quatro derrotas. Com apenas 5 pontos conquistados, oito gols marcados e 12 sofridos, o Talleres é o lanterna do Grupo A.

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"Destacamos sua ligação com nossos jogadores e valorizamos seu apoio aos nossos jovens jogadores", afirmou o Talleres. "Desejamos a Jorge muito sucesso em seus desafios futuros, tanto profissionais quando pessoais."

Antes de assumir o time argentino, Sampaoli esteve no Atlético-MG, onde permaneceu de setembro de 2025 a fevereiro deste ano após não resistir ao início irregular do time mineiro na temporada. O técnico argentino encerrou sua segunda passagem pelo clube de Belo Horizonte com 11 vitórias, 15 empates e 7 derrotas (aproveitamento de 48,4%).

Além do Atlético-MG, Sampaoli dirigiu outros times brasileiros, o Santos e o Flamengo. Jorge Sampaoli também foi técnico das seleções do Chile e da Argentina. Levou os chilenos às oitavas de final da Copa do Mundo do Brasil em 2014, na qual foi eliminado nas oitavas de final pela seleção brasileira. No Mundial seguinte, com a Argentina de Messi também caiu nas oitavas de final.