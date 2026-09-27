Jorge Jesus revela acordo com CR7 para colocá-lo em campo, mas muda plano: 'Jogo não exigiu'

Em sua segunda partida no comando da seleção de Portugal, o técnico Jorge Jesus deixou o astro Cristiano Ronaldo no banco de reservas contra a Noruega pela segunda rodada da Liga das Nações. O plano, acordado com o atacante, era utilizá-lo no decorrer do confronto, que terminou com a vitória lusa por 2 a 1. O jogador, porém, não entrou em campo.

"Eu até tinha combinado com ele que entraria nos últimos 30 minutos, mas o jogo não exigiu isso. Gonçalo Ramos estava jogando bem, tinha marcado um gol, teve outro anulado, e eu senti que não era o momento certo para substituí-lo", afirmou Jorge Jesus, que escalou Cristiano Ronaldo como titular contra o País de Gales e descartou lesão. "Não foi para protegê-lo fisicamente, porque ele estava em condições de jogar o tempo que eu quisesse."

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Ver Cristiano Ronaldo no banco de reservas da seleção portuguesa sem estar contundido e não entrar na partida é algo raro. Em amistosos, ele foi suplente contra a Croácia em junho de 2024. Em uma partida oficial, valendo pontos ou classificação, ele ficou na reserva por 90 minutos pela última vez em 15 de junho de 2008, na primeira fase da Euro, quando Portugal já estava classificado e perdeu para a Suíça.

Neste domingo, o atacante até saiu para se aquecer na lateral do campo na reta final da partida, mas foi preterido. Jesus utilizou as cinco substituições possíveis, colocando em campo Vitinha, Rafael Leão, Rubén Neves, Francisco Trincão e Bernardo Silva.

"O jogo continuou e já não era o momento certo para Cris entrar. Em vez disso, era necessário outro jogador para garantir o equilíbrio e o resultado", afirmou o técnico, acrescentando que poderá utilizá-lo novamente contra a Dinamarca no próximo jogo de Portugal, na quinta-feira. "Foi uma decisão, mas isso não significa que ele esteja descartado, muito pelo contrário. Talvez contra a Dinamarca, ele jogue."

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Aos 41 anos e em busca do gol mil, Cristiano Ronaldo ainda demonstra espírito competitivo e se manteve sério no banco de reservas. Ao final do jogo, o atacante não acompanhou os companheiros de time que foram agradecer à torcida no centro do gramado. Ele preferiu recolher seus pertences e ir direto para o vestiário.