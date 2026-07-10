Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Jorge Jesus relembra conversa com Neymar: 'Você está acabado'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 10.07.2026, 13:30:00 Editado em 10.07.2026, 13:42:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Jorge Jesus chamou a atenção durante sua apresentação como novo técnico da seleção de Portugal ao revelar uma conversa que teve com Neymar nos tempos em que comandava o Al-Hilal. Ao falar sobre a forma como administra grandes estrelas, o treinador afirmou que não se deixa influenciar pelo status dos jogadores e relembrou o episódio envolvendo o brasileiro.

"Sobre a utilização de Cristiano? O jogo é que dita. Se deve jogar ou não? Para mim, o meu passado, nome não conta. Eu já treinei os dois melhores do mundo, falta-me o terceiro, que já não vou treinar, que é o Messi. Neymar, treinei; Ronaldo, também. E ao Neymar um dia disse: 'Tu? Finish'. Aquilo que eu achar que é o melhor para a equipe, para a seleção, é assim que será feito", declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A declaração ganhou repercussão por relembrar a relação entre Jorge Jesus e Neymar no Al-Hilal. Durante a passagem pelo clube saudita, o treinador chegou a deixar o atacante fora da lista de inscritos para o Campeonato Saudita após a longa recuperação da grave lesão no joelho. Na ocasião, Jesus afirmou que o brasileiro já não conseguia atuar no nível físico exigido pela equipe.

Antes de deixar o Al-Hilal, o treinador também evitou comentar o futuro de Neymar, que, depois do episódio, retornou ao Santos, e afirmou que a decisão caberia ao próprio jogador.

"Ele também vai decidir a vida dele. O que sei é que tem contrato com o Al-Hilal. O resto já não compete a mim falar mais alguma coisa", disse à época.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A declaração desta quinta-feira surgiu quando Jorge Jesus foi questionado sobre como pretende administrar Cristiano Ronaldo, de 41 anos, que já anunciou que a Copa do Mundo de 2026 foi a última de sua carreira. O treinador deixou claro que tomará decisões exclusivamente com base no momento e nas necessidades da equipe.

"Sobre a utilização de Cristiano? O jogo é que dita. Se deve jogar ou não? Aquilo que eu achar que é o melhor para a equipe, para a seleção, é assim que será feito."

Segundo Jesus, ele ainda não conversou com Cristiano desde que assumiu o comando de Portugal, mas garantiu que o atacante continuará sendo uma peça importante para a equipe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Nunca será um problema para a seleção nem para mim. Vou falar com o Cris e com todos individualmente. O Cris é um símbolo de Portugal e tive um grande prazer em trabalhar com ele. É facílimo trabalhar com ele."

O novo comandante também lembrou a passagem pelo Al-Nassr para reforçar que nunca teve dificuldades em administrar o astro português.

"Ele fez 31 jogos em 50 na última temporada. Substituí-o 16 vezes e nunca houve problemas. Nunca vou perder ninguém, só se lesionar. O que interessa é o presente. Aquilo que eu achar que é o melhor para a equipe será feito."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol jorge jesus NEYMAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV