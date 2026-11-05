Jorge Jesus quebra silêncio sobre aposentadoria de Cristiano Ronaldo: 'Aceitar a decisão'

Envolvido no episódio que culminou com o abandono de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa em setembro deste ano, o técnico Jorge Jesus comentou nesta quinta-feira a decisão do astro de 41 anos de anunciar a sua aposentadoria da equipe nacional.

Em entrevista ao Canal 11, ele não escondeu que tentou "travar" o adeus do atacante, mas diante do desfecho concretizado, procurou encarar decisão com naturalidade.

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"Tudo isto é uma decisão dele. Nós já tivemos a oportunidade de falar antes da primeira convocatória sobre isto. Eu pedi a ele para continuar, para continuar comigo porque precisava que ele estivesse ao pé de mim, mas tenho de aceitar a decisão dele , revelou o treinador português.

Na entrevista, Jesus procurou exaltar a trajetória e a imagem que ele deixa no cenário esportivo citando-o como uma referência para as novas gerações tanto pelo futebol que exibia como pelas conquistas que teve na carreira.

"É uma referência mundial, uma referência de Portugal e uma referência na seleção. É um jogador que ao longo desses anos deu muito à seleção. É um símbolo para a juventude portuguesa. Tive a oportunidade de partilhar ao longo de um ano que trabalhei com ele no Al-Nassr. Portanto, vai ser sempre uma referência da nossa seleção, do nosso povo, da nossa história".

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Jesus revelou ainda que uma grande imagem do atleta foi colocada no auditório da Federação Portuguesa de Futebol como forma de homenageá-lo.

A decisão do atleta de se aposentar da seleção acontece meses depois de um desgaste com o treinador Jorge Jesus. Ele se sentiu desvalorizado no episódio em que ficou aquecendo à beira do campo na partida contra a Noruega e acabou não sendo utilizado. O episódio aconteceu no final de setembro.

"Aos portugueses, chegou o dia de devolver a camisa 7 da seleção de todos nós. Nunca senti como exclusivamente minha, mas durante 23 anos tive o privilégio e a responsabilidade de vestir, de defender e de levar comigo para estádios do mundo inteiro. Hoje chegou o momento de entregar ao futuro. Não foi uma decisão fácil por decisões que não se tomam apenas com a cabeça, se tomam também com o coração", diz parte do depoimento do atacante.

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O atrito entre técnico e jogador até tentou ser solucionado nos bastidores, mas o desfecho acabou sendo desfavorável com o camisa 7 abandonando a concentração da seleção portuguesa. Maior jogador da história do País, o atleta afirmou dias depois que sua saída se deu pelo fato de Jorge Jesus não cumprir acordos sobre sua participação nos jogos.