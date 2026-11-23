Comandante do time rubro-negro que fez história na temporada 2019 ao acumular títulos e jogar um belo futebol, Jorge Jesus aproveitou o embalo da conquista do Campeonato Brasileiro deste ano para exaltar o feito alcançado pelo Flamengo nas redes sociais.

Ele postou uma mensagem nos stories do Instagram acompanhada de uma ilustração com o escudo do clube e celebrou o título que veio no empate de 1 a 1 com o Palmeiras neste sábado, em jogo realizado no Nubank Parque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Parabéns Flamengo! Campeões!! A nação rubro-negra está em festa", publicou o atual treinador da seleção de Portugal que ainda ostenta grande prestígio junto aos torcedores do clube por sua passagem vitoriosa.

A publicação foi feita um dia depois do décimo título nacional. A equipe do técnico português Leonardo Jardim emplacou uma arrancada impactante no segundo turno da competição, chegou aos 80 pontos, e assegurou o troféu com duas rodadas de antecedência.

Durante o curto período no Ninho do Urubu, Jesus fez história no clube ao conquistar a Copa Libertadores (2019), o Campeonato Brasileiro (2019), a Recopa sul-americana (2020), a Supercopa do Brasil (2020) e ainda o Campeonato Carioca (2020).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O meia uruguaio Arrascaeta e o atacante Bruno Henrique são os únicos jogadores do elenco atual que trabalharam com Jorge Jesus em 2019. Recentemente eles foram homenageados com um busto. Os dois somam 19 troféus pelo Flamengo e dividem o posto de atletas mais vitoriosos da história do clube.