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Jorge Jesus não é o primeiro: Cristiano Ronaldo acumula entreveros com técnicos na carreira

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O desentendimento entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus movimentou a Data Fifa e voltou a colocar em evidência o histórico de divergências do astro português com treinadores ao longo da carreira. Após se incomodar com as atitudes do técnico da seleção portuguesa, o atacante deixou a concentração da equipe durante a disputa da Liga das Nações e afirmou que, no momento adequado, explicaria os motivos que o levaram a tomar a decisão.

O episódio com Jesus, porém, está longe de ser o primeiro envolvendo Cristiano Ronaldo e um treinador. Ao longo de sua carreira, o português já protagonizou situações de tensão com nomes como José Mourinho, Rafa Benítez, Erik ten Hag e Fernando Santos.

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JOSÉ MOURINHO

As divergências entre Cristiano Ronaldo e José Mourinho começaram a surgir antes mesmo de os dois trabalharem juntos no Real Madrid. Em 2007, quando Mourinho comandava o Chelsea e Cristiano Ronaldo defendia o Manchester United, os portugueses trocaram declarações públicas.

A relação ganhou novos capítulos quando ambos passaram a trabalhar no clube espanhol. Entre os motivos de discordância estavam questões táticas e as responsabilidades defensivas atribuídas a Cristiano Ronaldo.

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Anos mais tarde, Luka Modric revelou detalhes de uma discussão acalorada entre os dois após uma partida da Copa do Rei. Segundo o meio-campista croata, Mourinho criticou Cristiano por não acompanhar a marcação de um adversário. O atacante teria respondido ao treinador, e o desentendimento continuou no vestiário, obrigando os companheiros a intervir para acalmar os ânimos.

RAFA BENÍTEZ

Outro treinador que teve momentos de tensão com Cristiano Ronaldo foi Rafa Benítez. O espanhol comandou o Real Madrid por apenas sete meses, durante a temporada 2015/16, e as primeiras divergências apareceram ainda na pré-temporada.

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Em um treinamento, Cristiano demonstrou descontentamento depois que Benítez anulou um gol marcado pelo atacante. Também surgiram relatos de divergências envolvendo exercícios realizados durante os treinamentos e a forma como o português cobrava faltas.

Benítez, por outro lado, negou os rumores e também fez questão de minimizar qualquer problema na relação entre os dois. Além disso, ele afirmou publicamente que tinha uma relação "muito boa" com o atacante, a quem chegou a chamar de "o melhor do mundo".

ERIK TEN HAG

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A segunda passagem de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United também foi marcada por desentendimentos com o treinador. Em 2022, Erik ten Hag confirmou que o atacante se recusou a entrar em campo ao ser acionado do banco de reservas durante a vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham.

A atitude resultou em uma punição ao jogador e aumentou a tensão na relação entre Cristiano e o técnico. Pouco tempo depois, o português também passou a criticar publicamente a condução do clube.

Em entrevista, Cristiano afirmou que o Manchester United precisava passar por "uma reformulação completa". O atacante também questionou as declarações de Ten Hag sobre as possibilidades de a equipe conquistar títulos importantes.

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"Se você é o treinador do Manchester United, não pode dizer isso", afirmou Cristiano ao comentar uma declaração de Ten Hag sobre as chances do clube na Premier League e na Liga dos Campeões. A relação entre os dois, então, se deteriorou de vez. Cristiano deixou o Manchester United durante a temporada 2022/23, encerrando sua segunda passagem pelo clube.

FERNANDO SANTOS

A relação com Fernando Santos também se deteriorou após a Copa do Mundo de 2022, no Catar. O treinador decidiu deixar Cristiano Ronaldo no banco de reservas nas oitavas de final contra a Suíça.

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Gonçalo Ramos assumiu a vaga e marcou três gols na vitória de Portugal por 6 a 1. Cristiano entrou durante a segunda etapa e voltou a ser utilizado como suplente nas quartas de final, contra Marrocos.

Portugal acabou eliminado após derrota por 1 a 0, e a relação entre jogador e treinador não voltou a ser a mesma. Posteriormente, Fernando Santos reconheceu que o relacionamento entre os dois havia se deteriorado depois do Mundial e que eles deixaram de se falar.

JORGE JESUS

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O episódio mais recente envolve Jorge Jesus, atual treinador da seleção portuguesa. A situação começou depois de Cristiano Ronaldo permanecer os 90 minutos no banco durante a vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega.

Jesus havia planejado utilizar o atacante por aproximadamente 30 minutos, mas decidiu não fazer a substituição devido ao andamento da partida. Depois do jogo, o treinador explicou que a decisão havia sido de ordem técnica.

Na terça-feira, dia 27, Cristiano Ronaldo não participou do treinamento com os companheiros e retornou ao hotel, em meio ao aumento da tensão na concentração portuguesa. Posteriormente, jogador e treinador se reuniram e, segundo a imprensa portuguesa, a conversa teve um resultado positivo.

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A situação parecia encaminhada para uma solução, mas voltou a ganhar força antes do duelo contra a Dinamarca. Durante a entrevista coletiva, Jorge Jesus afirmou que não havia problemas com Cristiano Ronaldo e que a situação estava solucionada desde o jantar da noite anterior.

Pouco depois da declaração do treinador, porém, Cristiano Ronaldo decidiu deixar a concentração da seleção portuguesa. O atacante também publicou um comunicado nas redes sociais e afirmou que, no momento adequado, revelaria aos portugueses a verdade sobre os motivos que o levaram a abandonar a equipe.

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