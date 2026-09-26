Jorge Jesus critica redução do número de estrangeiros no Brasil: 'O problema é a formação'

Técnico com passagem marcante no Flamengo entre as temporadas de 2019 e 2020, Jorge Jesus, atual treinador da seleção de Portugal, resolveu opinar sobre a redução do número de atletas estrangeiros no Brasil a partir das próximas temporadas. O tema, que ganhou as manchetes esportivas nesta semana, foi contestado pelo treinador português durante entrevista coletiva realizada neste sábado, véspera do confronto entre Portugal x Noruega, em partida válida pela Liga das Nações.

"Não é o fato de reduzir o número de nove para cinco jogadores que vai melhorar o futebol brasileiro. Não é por ai que vai melhorar a qualidade do futebol no Brasil. Portugal é um dos países que melhor forma atletas na Europa. E se o treinador quiser, pode atuar com 11 jogadores estrangeiros aqui", comentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Além de se mostrar contrário a essa iniciativa, o comandante ainda colocou "o dedo na ferida" e indicou o ponto que pode mudar a realidade do futebol brasileiro. "O problema é a formação, é a qualidade da formação e o calendário de partidas", afirmou o mister.

Além disso, Jesus defendeu o fortalecimento dos Campeonatos Estaduais. Segundo ele, esses torneios podem ser um diferencial para a formação de novos talentos. "O Brasil tem uma boa calendarização e não sabe. Espero que eles não acabem com os estaduais. Essas competições são uma fonte de crescimento para jogador que surge no Brasil.

Em votação na última semana, a maioria dos clubes das Séries A e B do futebol brasileiro aprovou a redução do limite de atletas estrangeiros a partir do ano que vem. O objetivo tem uma relação direta com a possibilidade de abrir espaço para os jogadores que são revelados na base.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A proposta da CBF prevê uma redução de nove (número limite de estrangeiros por partida atualmente) para oito a partir de 2027. A ideia e chegar a um limite de cinco atletas de fora do país por equipe até 2030.