Jorge Jesus chega ao Rio de Janeiro para férias e vai acompanhar jogo do Flamengo no Maracanã

Ídolo recente da torcida do Flamengo, Jorge Jesus está de volta ao Rio de Janeiro. O treinador português desembarcou na capital carioca na manhã deste sábado para um período de férias e vai aproveitar a visita para rever o clube carioca em campo.

Jorge Jesus estará no Maracanã às 16h (de Brasília) para acompanhar a partida entre Flamengo e Coritiba, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Será a primeira vez que o técnico vai assistir a um jogo do Flamengo no estádio desde sua saída, em 2020. A expectativa é de que o português receba homenagens e seja ovacionado pelos torcedores rubro-negros.

Além da ida ao Maracanã, Jorge Jesus também deve visitar o Ninho do Urubu nos próximos dias. O encontro com Leonardo Jardim, atual técnico do Flamengo, já está previsto. O treinador rubro-negro revelou nesta semana que convidou o compatriota para um almoço no centro de treinamento e minimizou qualquer especulação envolvendo sua presença no clube.

"Sinceramente, vou ser extremamente honesto... O Jorge é uma pessoa das minhas relações (de amizade). Eu sei que ele vem (ao Maracanã) porque ele me avisou. O convidei para almoçar no Ninho (do Urubu). Não vejo fantasmas no futebol, graças a Deus, porque sei o que acontece quando temos êxito. No Mônaco, o único campeão nos últimos 40 anos fui eu e lá acontece a mesma situação. Sou uma pessoa muito desligada desse tipo de estresse. No futebol, temos um contrato. Quando a direção quiser mudar, muda. Não há estresse. O futebol é uma coisa tão simples que não vale criar fantasma", disse.

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"Vivo o dia a dia. Existem coisas que vão acontecer. Não é porque eu penso ou não deixo de pensar que não vão deixar de acontecer. Não é o Jorge ou qualquer outro treinador do futuro. Com a mesma cara que eu entrei eu vou sair. Me sinto muito bem, tranquilo. Essa pergunta tem que ser para quem dirige o clube. Dou meu melhor. Tento sempre procurar os melhores êxitos. Já saí de clube tendo bons resultados, já saí porque queria sair, já saí porque tive maus resultados... Foi no Mônaco em 2018, e o presidente é um dos meus melhores amigos. Isso é mais da mídia. Pessoalmente, isso não me afeta. Teremos oportunidade de conversar um pouco (ele e Jorge)", complementou Jardim.

Jorge Jesus comandou o Flamengo entre 2019 e 2020, período em que acumulou 44 vitórias, dez empates e apenas quatro derrotas em 58 partidas. Sob seu comando, o clube conquistou cinco títulos: Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

O último trabalho do treinador foi no Al-Nassr, da Arábia Saudita, equipe de Cristiano Ronaldo.