Jokic revela que perdeu troféu de MVP das Finais da NBA: 'Realmente não sei onde está'

Principal nome do título inédito do Denver Nuggets na NBA, o sérvio Nikola Jokic não faz ideia de onde está o seu troféu de Jogador Mais Valioso (MVP em inglês) das Finais da liga americana de basquete. O pivô de 28 anos revelou que o troféu foi entregue a um membro da equipe para ser limpo e devolvido ao jogador no desfile dos campeões. Foi a última vez que viu a taça.

"Eu realmente não sei onde está. Eu deixei na sala da galeria de equipamentos e não está lá. Então não sei. Mas espero que apareça na minha casa", disse Jokic em entrevista à ESPN americana.

Apesar de não saber o paradeiro do prêmio, Jokic afirmou estar tranquilo com a situação. O astro dos Nuggets é conhecido pelo seu estilo menos badalado fora das quadras. E já disse que o basquete "não é a sua prioridade", incomodando alguns fãs da NBA, que sugerem descaso do atleta com a competição.

Nascido em um período de guerra na antiga Iugoslávia, Jokic tinha apenas quatro anos quando o país foi bombardeado por quatro semanas seguidas. O jogador mantém ligação com suas raízes e declarou que está ansioso para retornar a Sombor, na Sérvia, onde vai passar o seu período de férias, como sempre fez ao fim da temporada regular da NBA.

"Nikola Jokic é uma ótima pessoa, pai, filho e irmão. Na quadra de basquete, ele provou várias vezes que é o melhor jogador da NBA", disse o técnico Michael Malone na cerimônia de entrega do troféu na Ball Arena, em Denver.

Jokic teve médias de 30,2 pontos, 14 rebotes e 7,2 assistências por partida nas Finais, vencida por 4 a 1 sobre o Miami Heat. Ao longo da temporada, o sérvio alcançou 600 pontos, 269 rebotes e 190 assistências. O Nuggets é a 21ª franquia a conquistar o título da NBA. Em seu ginásio, o time do Colorado fechou a série contra o Miami Heat com uma vitória por 94 a 89.