Jokic faz 'triple-double' e Nuggets vencem Celtics em duelo de líderes na NBA

O ano de 2023 da NBA começou com um duelo entre os líderes das conferências neste domingo, e o Denver Nuggets venceu o Boston Celtics por 123 a 111, em partida na qual Nikola Jokic anotou seu segundo "triple-double" consecutivo. Depois de somar 19 pontos, 12 rebotes e 12 assistências no triunfo sobre o Miami Heat, na sexta-feira, fez 30 pontos e repetiu os números alcançados nas outras duas estatísticas na partida anterior.

O sérvio, MVP das duas últimas temporadas, acertou dez dos 13 arremessos que tentou na partida e guardou os oito arremessos livres pelos quais foi responsável. Ao lado dele, Bruce Brown, autor de 21 pontos, também foi importante para levar os Nuggets à vitória. "Ele é meu MVP", disse Brown sobre o companheiro. "Ele deveria ser o MVP da liga três vezes seguidas. Ele faz tudo por nós. Sem Jok, não sei onde estaríamos", concluiu.

A celebração da vitória dos Nuggets foi antecedida por um imprevisto que forçou a paralisação da partida por mais de 20 minutos durante o último quarto: Robert Williams III, do Boston Celtics, entortou o aro da tabela após uma enterrada. "Eu não sabia que tinha feito isso até ver a reação dos meus companheiros. Nunca tinha acontecido isso comigo", disse o pivô.

O processo de nivelamento envolveu seis trabalhadores, duas escadas, telefonemas e o resultado desagradou alguns jogadores, com Jaylen Brown, dos Celtics. "Não havia comunicação. Eles passaram todo aquele tempo tentando consertar, mas quando voltamos ainda parecia desnivelado, na minha opinião. Então, foi uma perda de tempo. Isso tem efeito no jogo. É como lesões e outras coisas acontecem. Por sorte, nada ocorreu, mas o processo foi feito de maneira desleixada", criticou o ala-armador.

OUTROS JOGOS

O primeiro dia do ano foi de apenas três jogos na NBA. O Memphis Grizzlies, vice-líder da Conferência Oeste, logo abaixo do Denver Nuggets, venceu o Sacramento Kings por 118 a 108 Mais uma vez decisivo, Ja Morant fez 35 pontos para liderar a vitória. Do lado dos Kings, Domantas Sabonis teve um "double-double" de 14 pontos e 14 rebotes. Na outra partida de domingo, Bobby Portis também foi derrotado marcando um "double-double" (19 pontos e dez rebotes), pois seu Milwaukee Bucks saiu de quadra com uma desvantagem de 118 a 95 no placar após duelo com o Washignton Wizards, que foi comandado por Rui Hachimura, autor de 26 pontos.

Confira os resultados da NBA deste domingo:

Memphis Grizzlies 118 x 108 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 95 x 118 Washington Wizards

Denver Nuggets 123 x 111 Boston Celtics

Confira os jogos da NBA desta segunda-feira:

New York Knicks x Phoenix Suns

Charlotte Hornets x Los Angeles Lakers

Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls

Indiana Pacers x Toronto Raptors

Philadelphia 76ers x New Orleans Pelicans

Brooklyn Nets x San Antonio Spurs

Houston Rockets x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors x Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers x Detroit Pistons

LA Clippers x Miami Heat