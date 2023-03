Jokic e Antetokounmpo brilham no embate de líderes e Denver Nuggets supera Milwaukee Bucks

(via Agência Estado)

Denver Nuggets e Milwaukee Bucks, os líderes das duas conferências da NBA, estiveram frente a frente em quadra na noite deste sábado. Jogando na Ball Arena, em Denver, o time da casa venceu por 129 a 106 e "deu o troco" no segundo embate entre os times na temporada.

A partida teve um duelo à parte entre dois fortes candidatos a MVP da temporada regular, Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo, que anotaram 31 pontos cada. Nikola ainda teve seis rebotes e 11 assistências e contou com ajuda de Jamal Murray, que marcou 26 pontos, para levar os Nuggets à vitória. Antetokounmpo teve nove rebotes e deu quatro assistências.

"É melhor vencer os jogos, mas nosso objetivo é fazer algo relevante nos playoffs", afirmou Jokic após a vitória. Os dois times já estão classificados para os playoffs. No primeiro encontro das equipes na temporada, os Bucks haviam vencido em casa por 107 a 99. Os Bucks possuem 53 vitórias e 21 derrotas, no topo da Conferência Leste. No lado oeste, os Nuggets lideram com 50 vitórias e 24 derrotas.

Em outro encontro entre forças das duas conferências, o Phoenix Suns superou o Philadelphia 76ers por 125 a 105 na Talking Stick Resort Arena. Os 37 pontos de Tyrese Maxey e os 28 de Joel Embiid não foram suficientes para um resultado favorável dos Sixers. Devin Booker mais uma vez decidiu pelos Suns e anotou 29 pontos. Booker contou com apoio de uma grande atuação de Bismack Biyombo, que desequilibrou na defesa e ainda pontuou bem, com 17 pontos, 13 rebotes e cinco bloqueios.

A vitória era necessária para os Suns, que triunfaram apenas duas vezes nos últimos oito jogos e chegaram a cair para a quinta posição da Conferência Oeste. De volta ao quarto lugar, o time de Phoenix tem 39 vitórias e 35 derrotas. Terceiro na Conferência Leste (49/25), os Sixers também não vivem grande momento e perderam três dos últimos quatro jogos.

Na cola dos Suns, o Los Angeles Clippers (5º colocado com 39 vitórias e 36 derrotas) perdeu por 110 a 131 para o New Orleans Pelicans (9º colocado com 37 iguais) nesta noite. Também pela Conferência Oeste, o Sacramento Kings (3º com 45/29) bateu o Utah Jazz (35/39 em 12º) em casa. No lado leste, o Brooklyn Nets foi melhor que o Miami Heat e venceu por 129 a 100 em Miami. O jogo foi um confronto direto pelos playoffs e os Nets ficam em sexto (40/34), jogando o rival para a sétima posição (40/35)

Confira os resultados da NBA deste sábado:

Atlanta Hawks 143 x 130 Indiana Pacers

Miami Heat 100 x 129 Brooklyn Nets

Denver Nuggets 129 x 106 Milwaukee Bucks

Phoenix Suns 125 x 105 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 121 x 113 Utah Jazz

Los Angeles Clippers 110 x 131 New Orleans Pelicans

Confira os jogos da NBA deste domingo:

Charlotte Hornets x Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers x Chicago Bulls

Atlanta Hawks x Memphis Grizzlies

Boston Celtics x San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers x Houston Rockets

Orlando Magic x Brooklyn Nets

Toronto Raptors x Washington Wizards

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves