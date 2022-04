Jokic brilha, mas Nuggets não aguentam astros do Warriors e perdem a terceira

Da Redação

Candidato ao prêmio de MVP ao lado de Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid, Nikola Jokic teve uma atuação à altura da nomeação na noite de quinta-feira, com um double-double de 37 pontos e 18 rebotes, mas saiu de quadra derrotado. O Denver Nuggets não conseguiu suportar o ímpeto dos astros do Golden State Warriors, na Ball Arena, e perdeu por 118 a 113, o terceiro revés na série melhor de sete dos playoffs.

Com o resultado, a franquia californiana deixa bem encaminhada a classificação à próxima fase, já que precisa de apenas mais uma vitória. A confirmação pode vir no domingo, quando as duas equipes voltam a se enfrentar no Colorado, pelo quarto jogo da série eliminatória.

Os presentes na Ball Arena nesta quinta viram nomes como Jordan Poole, Klay Thompson, Stephen Curry e Draymond Green tornarem vãos os esforços de Jokic. Thompson, aliás, celebrou uma importante marca pessoal, pois converteu seis bolas de três e chegou ao total de 388 na carreira, o que o elevou ao terceiro lugar do ranking de cestas de três em playoffs.

O ala-armador ultrapassou Ray Allen e está atrás apenas de LeBron James e do companheiro Curry, outro destaque da noite, com 27 pontos, um a mais que Thompson, que fez 26. Poole, por sua vez, contribuiu também com 27, enquanto Draymond Green foi o autor de dez assistências e de um desarme pontual para tirar a bola de Jokic nos segundos finais da partida. "A luta de Draymond com ele durante a noite toda e aquela jogada no final foi uma grande parte da vitória", disse Steve Kerr, técnico dos Warriors.

OUTROS JOGOS - Mais cedo em Mineápolis, o Memphis Grizzlies colocou 2 a 1 no placar da série contra o Minnesota Timberwolves ao vencer o adversário por 104 a 95, em duelo no qual precisou reverter uma desvantagem de 26 pontos. Grande estrela da franquia, Ja Morant teve uma atuação abaixo do normal, mas teve boas participações em momentos decisivos. Além disso, Desmond Bane estava bem e ajudou a assegurar o resultado marcando 26.

Os Grizzlies começaram a série perdendo por 130 a 117 em casa, mas se recuperam no jogo 2, novamente em Memphis, e conseguiram a virada na quadra dos adversários. O próximo encontro está marcado para sábado, novamente em Mineápolis.

Em Salt Lake City, ainda sem o lesionado Luka Doncic, o Dallas Mavericks não sentiu a importante ausência e venceu Utah Jazz por 126 a 118 para abrir uma vitória por 2 a 1 na série. Jalen Brunson, autor de 31 pontos, foi o principal nome da partida. Pelo Jazz, o destaque ficou com Donovan Mitchell, que marcou 32. Mavericks e Jazz fazem o jogo 4 no sábado, novamente na quadra do time de Utah. 09