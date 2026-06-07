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Jojo leva dois ouros e Brasil garante medalhas em todas as finais do Pan de Ginástica Rítmica

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 07.06.2026, 19:16:00 Editado em 07.06.2026, 19:24:46
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O Brasil encerrou neste domingo sua participação no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica, no Rio de Janeiro, com medalhas em todas as finais por aparelhos. Geovanna Santos conquistou dois ouros, nas disputas do arco e da fita, enquanto Bárbara Domingos e Maria Eduarda Alexandre também subiram ao pódio e ampliaram a coleção de medalhas da seleção brasileira na competição.

Geovanna, conhecida como Jojo, abriu o dia com o título no arco. A brasileira apresentou uma série consistente e recebeu 28.950 pontos, melhorando a nota obtida nas classificatórias. O Brasil ainda fez dobradinha na prova com Bárbara Domingos, que terminou com a medalha de prata ao somar 28.600 pontos. O bronze ficou com a norte-americana Megan Chu.

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Na final da bola, Maria Eduarda Alexandre conquistou a medalha de prata com 26.700 pontos. Bárbara Domingos ficou logo atrás, com 26.600, garantindo o bronze para o Brasil. A vencedora da prova foi Megan Chu, dos Estados Unidos.

Bárbara voltou ao topo do pódio na disputa das maças. Atual campeã do individual geral, a ginasta alcançou 29.000 pontos e garantiu a medalha de ouro. Maria Eduarda Alexandre completou mais uma dobradinha brasileira ao ficar com a prata, somando 28.600. Megan Chu levou o bronze.

A última final do dia foi a da fita, e novamente o Brasil esteve entre os destaques. Jojo conquistou seu segundo ouro ao receber 28.400 pontos. Bárbara Domingos encerrou a competição com mais uma medalha, desta vez o bronze, com nota 28.250. A prata ficou com Megan Chu.

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Com os resultados deste domingo, Geovanna Santos encerrou o Pan-Americano com dois títulos nas finais por aparelhos. Maria Eduarda Alexandre conquistou duas medalhas de prata, enquanto Bárbara Domingos foi a brasileira mais presente no pódio, com quatro medalhas: ouro nas maças, prata no arco e bronzes na bola e na fita.

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