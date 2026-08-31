Joia do River Plate, Joaquín Freitas chega ao Rio para reforçar o Flamengo: 'Quero contribuir'

Disposto a fechar a temporada com troféu, o Flamengo agiu rápido no mercado e já tem um substituto para Gonzalo Plata, negociado com o Dínamo Moscou. O argentino Joaquin Freitas, joia do River Plate de 19 anos, desembarcou no Rio nesta segunda-feira para assinar realizar exames médicos e assinar contrato.

De acordo com o jornalista argentino Germán Grova, o clube carioca desembolsará R$ 88,2 milhões por 100% dos direitos do atacante. O River Plate terá direito a 20% do valor de uma negociação futura.

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Mesmo com somente 1,77m de altura, Freitas gosta de atuar como centroavante, apesar do dinamismo de atuar pelas beiradas ou mesmo vindo mais de trás. Essa versatilidade despertou o interesse dos dirigentes cariocas, que também estão perdendo Everton Cebolinha, liberado para buscar um novo clube, e Wallace Yan, indo para o Red Bull Bragantino.

"Espero me adaptar o mais rápido possível, conseguir o tempo de jogo que quero e espero, se pudermos, ganhar um título, o que seria melhor ainda", disse o ex-jogador do River Plate à ESPN Argentina, antes do embarque ao Rio.

Ciente da força do elenco rubro-negro, sobretudo no setor ofensivo, Freitas se colocou à disposição do técnico Leonardo Jardim para fazer outras funções, senão a de centroavante de Pedro. "Vou para contribuir. Se puder jogar como atacante, como ponta ou meio-campista, vou para somar."

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A concorrência é grande, com Pedro, Samuel Lino, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Carrascal e também Anthony Valencia, outro nome a ser oficializado nos próximos dias. Ainda na noite de domingo, o equatoriano também chegou à cidade para assinar com o Flamengo. O jogador de 23 anos estava no Real Antuérpia, da Bélgica.