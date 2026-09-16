Joia de 15 anos que pediu para sair do United vira alvo de Real Madrid, Barcelona, PSG e Bayern

Uma das maiores promessas da categoria de base do Manchester United vem monopolizando as atenções dos gigantes da Europa por causa de seu futebol vistoso. Tratado como joia no clube inglês, o atacante JJ Gabriel, de 15 anos, já despertou o interesse de times da grandeza de Barcelona, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. De acordo com o informações do portal The Athletic, o mais novo postulante nessa lista de pretendentes é o Real Madrid.

A cobiça destas grandes equipes pelo jogador ganha relevância pelo fato de o atleta, apelidado de "Kid Messi" ter informado ao Manchester United de que deseja deixar o clube. Segundo o periódico, uma carta com o pedido de cancelamento do registro foi entregue à direção para formalizar o desligamento.

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Diante deste cenário, a imprensa espanhola já noticia que as duas principais agremiações do país intensificaram o monitoramento na situação do jogador. Nas últimas semanas, a relação da família e do estafe do atleta teve um desgaste com a diretoria do clube inglês que não pretende abrir mão do atleta.

Cientes da tensão que tomou conta da situação, executivos do United trabalham agora para contornar o problema e persuadir o adolescente, que completa 16 anos no próximo dia 6 de outubro, a rever sua decisão e continuar no futebol inglês.

O jogador teve poucos minutos no time de cima durante a realização da pré-temporada e isso pesou na sua decisão de mudar de ares. O movimento de bastidor ganhou força com mais uma exibição de gala do jovem atacante. Na última semana, ele marcou três vezes nos 5 a 0 sobre o Sabah, em jogo pela Youth League. A sua atuação despertou também a atenção do Real Madrid, que resolveu entrar de vez na briga com os principais rivais da Europa pela promessa.

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Ainda de acordo com a publicação, Gabriel foi descoberto pelo United aos sete anos, após um jogo da Copa de Manchester. Após conversa com os dirigentes, a família visitou o clube, mas o primeiro contrato só foi assinado dois anos depois. Em meio a esse impasse, resta saber quais serão os próximos capítulos desta história envolvendo a promessa do clube inglês.