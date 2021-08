John passa por cirurgia e João Paulo será titular do Santos contra Juazeirense

Da Redação

O técnico Fernando Diniz vai poupar quase todo o time do Santos diante do Juazeirense, nesta quinta-feira, em Juazeiro (BA). Mesmo a contragosto, previa também dar descanso a João Paulo no gol. Mas o reserva John Victor se machucou no trabalho de terça, em Chapecó (SC), e foi submetido a cirurgia no joelho nesta quarta-feira. Kelvin Malthus também teve de passar por procedimento semelhante após romper os ligamentos.

John Victor teve constatada uma lesão meniscal no joelho. Kevin sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o treino realizado no CT da Chapecoense ainda na segunda-feira. Ambos passaram por procedimentos cirúrgicos nesta quarta com o doutor Moisés Cohen, no hospital Albert Einstein, já em São Paulo.

"Você só vence amanhã se não desistir hoje. Vamos com a mesma garra de sempre e voltaremos ainda mais fortes", afirmou o goleiro John Victor, em suas redes sociais. Não há previsão de volta, e como o Santos liberou Vladimir para o Avaí, João Paulo não terá "descanso" na maratona que o Santos está tendo com Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

O titular trabalhou forte com o preparador Arzul no estádio Adauto Morais, em Juazeiro, nesta quarta-feira, no último trabalho antes do duelo com o Juazeirense pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Repetindo o time ensaiado na terça-feira, Fernando Diniz voltou a mostrar que não quer correr riscos de perder peças importantes antes do clássico com o Corinthians, domingo, e as quartas de final da Copa Sul-Americana diante do Libertad, do Paraguai.

Diniz escalou o Santos na última atividade com João Paulo; Pará, Vinicius Balieiro, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Ivonei, Vinicius Zanocelo e Gabriel Pirani; Ângelo, Marcos Leonardo e Bruno Marques. A equipe avança até com derrota por três gols de diferença após 4 a 0 na Vila Belmiro.