John Kennedy rompe ligamento do joelho, passará por cirurgia e só volta ao Fluminense em 2027

Além da eliminação na Copa do Brasil diante do rival Vasco, o Fluminense ainda amargou um grande problema em seu elenco no jogo de quarta-feira, no Maracanã. O atacante John Kennedy rompeu o ligamento do joelho direito (lesão de LCA) e terá de passar por cirurgia, parando por até nove meses.

"O atacante John Kennedy sofreu lesão no Ligamento Cruzado Anterior do joelho direito, na partida contra o Vasco. O tratamento é cirúrgico e o atleta já faz reabilitação pré-operatória. Que seja uma excelente e breve recuperação, ídolo", anunciou o clube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A grave contusão do atacante ocorreu aos 11 minutos do segundo tempo, quando o Vasco vencia o Fluminense por 2 a 0 - o jogo terminou com 3 a 1 no placar. John Kennedy tinha a bola dominada e sofreu entrada dura do lateral-direito Paulo Henrique, por trás.

Na hora do lance, parecia apenas uma entrada mais forte de jogo, mesmo por trás, e o atacante ainda tentou retornar para o campo após receber atendimento, mas acabou sentindo muitas dores, foi ao chão e acabou substituído.

O artilheiro do Fluminense na temporada, com 14 gols, saiu do Maracanã chorando muito e já com a perna imobilizada. Exames detalhados confirmaram a grave lesão. O tempo de recuperação de ruptura do ligamento cruzado anterior é de até nove meses.