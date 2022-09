Jogos são suspensos na Argentina e clubes reforçam 'compromisso com a democracia'

(via Agência Estado)

Poucas horas após a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, ser alvo de um atentado, a Associação do Futebol Argentino (AFA) comunicou oficialmente que as partidas do campeonato nacional de futebol que aconteceriam nesta sexta-feira estão suspensas. O presidente Alberto Fernández decretou feriado nacional.

"A Associação do Futebol Argentino expressa todo o seu repúdio pelo que aconteceu com a vice-presidente da nação, Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Fazemos um chamado à sociedade advertindo que a violência de qualquer ordem nunca é o caminho. Todos os jogos programados para o dia de hoje estão suspensos", disse a AFA.

Segundo o jornal Clarín, o responsável por tentar atirar em Cristina é o brasileiro Fernando André Sabag Montiel, de 35 anos. Ele apontou uma arma para a vice-presidente argentina enquanto ela falava com apoiadores na saída de casa. Diversos clubes do país, como River Plate e Independiente, repudiaram o episódio e suspenderam suas atividades.

"O River Plate repudia o atentado sofrido pela vice-presidente Cristina Fernández de Kirchner e reafirma seu compromisso com a democracia e a paz como única forma de convivência social. Da mesma forma, em virtude do Feriado Nacional, informa que hoje suas atividades estão suspensas", escreveu o River.

"O Clube Atlético Independente repudia veementemente o atentado sofrido pela Vice-Presidente da Nação, Cristina Fernández de Kirchner, e reafirma seu compromisso com a construção de uma sociedade pacífica e democrática", publicou o Independiente.