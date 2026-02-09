Jogos de Inverno: quanto podem ganhar os brasileiros que conquistarem medalhas?

A edição de Milão-Cortina dos Jogos Olímpicos de Inverno promete ser histórica para o Brasil, já que o país pode conquistar a primeira medalha da sua história. Ao todo, 14 atletas brasileiros estão na disputa de cinco modalidades na Itália.

Caso algum atleta de uma prova individual leve o ouro no torneio, ele receberá do Comitê Olímpico do Brasil (COB) a quantia de R$ 350 mil. Será desembolsado R$ 210 mil em caso da medalha de prata e R$ 140 mil no bronze.

Se a equipe de bobsled alcance o pódio, os seguintes valores serão divididos igualmente entre os atletas: R$ 700 mil (ouro), R$ 420 mil (prata) e R$ 280 mil (bronze).

As quantias foram anunciadas pelo COB em 2023 e representam um crescimento de 40% em relação ao ciclo olímpico dos Jogos de Pequim-2022.

A principal esperança do Brasil em Milão-Cortina é Lucas Pinheiro Braathen, representante do país no esqui alpino. Ele terá duas chances de medalha ao disputar as provas do slalom e do slalom gigante.

Quem corre por fora é Nicole Silveira, campeã pan-americana e dona de três medalhas em etapas da Copa do Mundo de skeleton. Pat Burgener, do snowboard, fecha a lista de atletas brasileiros que podem subir no pódio.

O Brasil entra em ação pela primeira vez na próxima terça-feira, 10, com Bruna Moura, Eduarda Ribeira e Manex Silva disputando a prova de velocidade do esqui cross-country.

CONFIRA A DELEGAÇÃO BRASILEIRA PARA OS JOGOS OLÍMPICOS DE INVERNO DE MILÃO-CORTINA

BOBSLED

Davidson de Souza

Edson Bindilatti

Luis Gonçalves

Rafael Souza da Silva

ESQUI ALPINO

Alice Padilha

Christian Oliveira Søvik

Giovanni Ongaro

Lucas Pinheiro Braathen

ESQUI CROSS-COUNTRY

Bruna Moura

Eduarda Ribeira

Manex Silva

SKELETON

Nicole Silveira

SNOWBOARD

Augustinho Teixeira

Pat Burgener