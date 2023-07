'Jogo físico' da Colômbia faz Irlanda abandonar amistoso pré-Copa do Mundo Feminina

Em preparação para a disputa da Copa do Mundo Feminina, a seleção irlandesa abandonou um amistoso com a Colômbia, nesta sexta-feira, após menos de 25 minutos de jogo. De acordo com a agência de notícias Associated Press, a Irlanda disse que o motivo da decisão foi a natureza "extremamente física" da partida.

A imprensa britânica informou que a jogadora irlandesa Denise O'Sullivan foi levada ao hospital com uma lesão na canela sofrida durante a partida. Além disso, duas jogadoras colombianas receberam cartões amarelos nos primeiros 19 minutos. O jogo foi realizado com portões fechados, em Brisbane, na Austrália, sede do Mundial ao lado da Nova Zelândia. Após abandonar a partida, a seleção irlandesa resolveu fazer um treinamento completo.

Em comunicado, a Federação Colombiana de Futebol disse respeitar a decisão das adversárias, mas negou que sua seleção tenha tido qualquer comportamento antidesportivo. "Apesar de todos os processos das nossas equipes estarem enquadrados nas regras do jogo, competição saudável e Fair Play, entre outras, respeitamos a decisão da nossa equipa rival", diz o texto.

A Irlanda estreia na Copa do Mundo Feminina na próxima quinta-feira, a partir das 7 horas, horário de Brasília, em duelo com a anfitriã Austrália. A Colômbia, por sua vez, começa sua jornada na competição em duelo com a Coreia do Sul, no dia 24 de julho, segunda-feira.