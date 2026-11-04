Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Jogo entre Tenerife e Granada é adiado pela Federação espanhola pós a morte de Jesús de Miguel

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O confronto entre Tenerife e Granada, agendado para este sábado, 7 de novembro, pela Segunda Divisão do Campeonato Espanhol, foi adiado oficialmente pela Federação espanhola nesta quarta-feira. O motivo da decisão foi provocado pela morte do jogador Jesús de Miguel.

A partida, válida pela 13ª rodada, seria disputada no estádio Nuevo Los Cármenes, em Granada. Agora, uma nova data está sendo analisada pela entidade para que duelo seja realizado para dar continuidade à competição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Diante da tragédia, o Tenerife fez um pedido para que seus compromissos imediatos fossem adiados. O clube contou com a compreensão do Granada, que prestou apoio neste momento trágico.

Por meio de um comunicado nas redes sociais a diretoria rival expressou suas solidariedade e "reiterou as suas mais profundas condolências aos entes queridos de Jesús de Miguel" e desejou ainda "força e apoio nestes momentos difíceis".

Na tabela de classificação, a equipe de Granada ocupa a quarta colocação, contabiliza 23 pontos, e tem quatro a menos que o líder Castellon. Já o Tenerife tenta se recuperar no torneio e aparece no 14º posto com 15 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jesús de Miguel morreu nesta terça-feira, aos 30 anos, após disputar um lance com o goleiro Jesús Owono, do FC Andorra. A trombada entre os dois atletas aconteceu nos acréscimos do duelo. Após sofrer uma parada cardíaca em campo, o atacante teve uma piora no quadro neurológico de madrugada e não resistiu. A morte foi confirmada na manhã desta terça-feira.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol Jesús de Miguel jogo adiado morte Tenerife
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV