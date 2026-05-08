Jogo de estreia de João Fonseca no Roma Open contra adversário sérvio ganha data e horário

Após ser derrotado precocemente, pelo espanhol Rafael Jodár, na 3ª rodada do Madrid Open, João Fonseca retorna ao saibro neste sábado, 9, para enfrentar o sérvio Hamad Medjedovic, número 67 do mundo, na estreia do Masters 1000 de Roma.

A partida do cabeça de chave do torneio e atual número 29 do ranking da ATP será a quarta do dia, na Supertennis Arena, com previsão de início por volta das 11h30 (de Brasília).

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Essa será a primeira partida entre João Fonseca e Medjedovic no circuito profissional. O sérvio conseguiu a classificação após vitória sobre o francês Valentin Royer por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. O braisleiro vai atrás de uma vitória inédita na competição em sua segunda participação.

Na edição do ano passado, João Fonseca foi superado no primeiro jogo pelo húngaro Fabian Maroszan. O Masters 1000 de Roma acontece entre os dias 6 e 17 de maio e é um dos principais preparatórios para Roland Garros, com costume de reunir os principais nomes do circuito.

Após esse torneio, o brasileiro deve disputar o ATP 500 de Hamburgo, que acontece entre 16 e 23 de maio na Alemanha. Competição que serve como ajuste final antes do Grand Slam francês.