Jogadores do Uruguai são punidos pela Fifa por confusão na Copa do Mundo

A Fifa puniu, nesta sexta-feira, quatro jogadores do Uruguai por causa de reações exaltadas na vitória por 2 a 0 sobre Gana no mês passado, em partida que marcou a eliminação da seleção sul-americana ainda na fase de grupos, apesar do triunfo. O goleiro Fernando Muslera e o zagueiro Giménez foram suspensos dos próximos quatro jogos oficiais da seleção e terão de pagar uma multa de 20 mil francos suíços (R$ 111 mil).

Também punidos, mas de forma mais branda, o atacante Edinson Cavani e o zagueiro Diego Godín receberam uma partida de suspensão e foram multados em 15 mil francos suíços (R$ 83 mil). Além das suspensões e multas, cada um dos quatro atletas terá de prestar serviços comunitários em um projeto de futebol.

Ao fim da partida contra Gana, os uruguaios estavam muito nervosos com decisões da arbitragem, principalmente um pênalti não marcado, e partiram para cima do árbitro alemão Daniel Siebert no Al Janoub Stadium. Cavani era um dos mais exaltados e foi visto até derrubando a cabine do VAR.

Já a Federação Uruguai de Futebol foi multada em 50 mil francos suíços (R$ 277 mil). A Fifa também determinou que o próximo jogo da seleção uruguaia em casa seja disputado com capacidade reduzida de torcedores. Segunda a entidade máxima do futebol, a federação uruguaia "foi responsável por comportamento discriminatório de torcedores, assim como por má conduta, comportamento ofensivo e violação dos princípios do fair play".

Como Godín, Cavani e Muslera têm mais de 35 anos, ainda não se sabe se voltarão aos planos da seleção uruguaia nos próximos compromissos, por isso talvez nem mesmo cheguem a cumprir as punições. Giménez, por sua vez, tem 28 e deve fazer parte do próximo ciclo.