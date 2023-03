Jogadores do São Paulo trocam uniforme por roupas de grife e posam no Morumbi

(via Agência Estado)

Habituados aos uniformes e chuteiras, os jogadores do São Paulo trocaram os materiais esportivos por roupas de grife e serviram de modelo para o lançamento da coleção de Outono/Inverno da marca VR Collezioni. Intitulada "Pay With Elegance" ("Jogue com Elegância", em tradução livre), a linha é inspirada no universo do futebol.

Segundo a VR Collezioni, a coleção destaca a superação do esporte, a dedicação ao treinamento e a elegância e versatilidade das peças. As fotos para o lançamento das novas roupas foram realizadas no estádio do Morumbi, tradicional casa do tricolor paulista. O conjunto completo do terno pode chegar a R$ 3,5 mil. O preto e branco das fotos deram um tom sério ao jogadores.

A campanha traz Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Talles Costa, Welington, Luciano, Giuliano Galoppo, Wellington Rato e Lucas Beraldo. A parceria entre o São Paulo e a VR Collezioni existe desde 2021 e "se fortalece" com o lançamento, informa representantes da marca de roupas. A coleção já está disponível no site e nas lojas físicas da empresa.

"Na nova coleção, peças modernas e tecnológicas inspiradas nas principais tendências mundiais, ganha cortes e caimentos pensados especialmente para valorizar a silhueta masculina. Combinando cores neutras, como preto, branco e cinza, com detalhes em azul marinho e vermelho, elas apresentam um visual elegante e sofisticado. Os tecidos de alta qualidade garantem durabilidade e resistência para acompanhar o dia a dia agitado", disse a VR, em comunicado.

O São Paulo volta a campo na segunda-feira, quando encara o Água Santa, pelas quartas de final do Paulistão. Com o Morumbi indisponível por causa da apresentação da banda inglesa Coldplay, a partida será disputada no Allianz Parque.