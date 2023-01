Jogadores do Penta justificam a ausência no velório de Pelé nas redes sociais

(via Agência Estado)

Com o fim do velório de Pelé e de todo o cortejo pela cidade de Santos, a ausência dos jogadores que conquistaram o pentacampeonato mundial para o Brasil saltou aos olhos. Através das redes sociais, Cafu e Rivaldo explicaram a razão que fez com que não estivessem no último adeus ao Rei do Futebol.

Capitão da seleção brasileira na Copa de 2002, Cafu explicou, através de um longo vídeo em seu instagram, que estava em Frankfurt e não conseguiu antecipar sua volta para o Brasil para chegar a tempo para o velório de Pelé.

"Infelizmente e com todo pesar eu não pude estar no velório do Pelé, estou do outro lado do mundo, a trabalho, meus voos de volta ao Brasil iniciaram nesta madrugada com algumas paradas que me farão chegar no Brasil apenas amanhã. Tive total compreensão para ir embora antes, mas não consegui antecipar os voos ou até mesmo diminuir as paradas com voos mais diretos, infelizmente não consegui. Isso muda o que sinto por Pelé, ou o que ele representa para mim e para o futebol? Jamais!", diz o texto da publicação de Cafu.

Já Rivaldo usou um vídeo de uma entrevista do próprio Pelé para explicar o motivo que o deixou longe do último momento com o Rei do Futebol. De acordo com a postagem, o camisa 10 do Brasil na Copa do Mundo de 2002 assumiu que não gosta de fazer homenagem neste momento.

"Gostaria de passar a limpo essa história que estão falando na mídia que nenhum jogador do penta foi no velório do Pelé . Eu falo por mim, que mesmo se eu estivesse no Brasil não tenho certeza se iria ao velório mesmo sabendo que o Pelé foi o melhor de todos os tempos. Não gosto de fazer homenagem nesta hora, não sou contra quem quer fazer. Eu conheci o Pelé, tive várias vezes com ele e tive a oportunidade de honrar e homenagear ele em vida. Mostrei meu carinho e admiração por ele em cada momento e ele sempre agradeceu por isso. Ninguém vai mudar o meu respeito e admiração que eu tinha e continuo tendo por ele por não ir no velório. A melhor homenagem é em vida e isto eu fiz e estou com a consciência bem tranquila."