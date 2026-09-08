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Jogadores do Inter se reapresentam e deixam o CT em comboio sob novo protesto da torcida

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O clima de tensão no Internacional parece não ter fim. Na tarde desta terça-feira, os jogadores enfrentaram um novo protesto dos torcedores na reapresentação da equipe e tiveram de deixar o CT do clube em comboio, com todos os carros em fila, e sob proteção da polícia militar.

Representantes das principais organizadas foram ao local para ter uma reunião com o executivo de futebol Fabinho Soldado, o diretor técnico Abel Braga e com as lideranças do elenco e também com o treinador uruguaio Paulo Pezzolano.

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Único clube que ainda não conseguir vencer no Campeonato Brasileiro após o encerramento da Copa do Mundo, o time gaúcho paga o preço de sua má campanha. Antepenúltimo colocado com 25 pontos, a equipe colorada só está à frente do Remo (23) e a lanterna Chapecoense (17).

Com apenas cinco vitórias em 26 rodadas, o Inter tem um aproveitamento de 32%, e nos últimos cinco compromissos acumulou dois empates e vem de três derrotas consecutivas. A última delas foi o revés em Porto Alegre para o Santos pelo placar de 3 a 2.

Pressionado, Paulo Pezzolano foi mantido pela diretoria, mas um novo tropeço pode custar não só o seu cargo, mas também a saída de Fabinho Soldado. Eliminado das oitavas de final da Copa do Brasil para o Grêmio, o conjunto vermelho tenta encadear uma reação urgente para escapar da zona de rebaixamento.

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O próximo compromisso, que ganhou contornos de decisão, pela situação delicada da equipe, vai ser realizado em Chapecó. Diante da Chapecoense, a equipe gaúcha entra em campo com a missão de dar fim ao jejum de vitórias para tentar amenizar a crise no departamento de futebol.

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