Jogadores do Fluminense dizem que confusão foi causada por gritos de 'olé' de Grealish

A final do Mundial de Clubes na Arábia Saudita terminou com confusão entre jogadores do Manchester City e do Fluminense nesta sexta-feira na Arábia Saudita. De acordo com os atletas do clube brasileiro, o estopim da confusão foi uma provocação do atacante Grealish ainda durante o jogo.

continua após publicidade

"Aquele Grealish é um desrespeitoso. Joga em uma seleção, é um grande jogador, mas é um desrespeitoso. Ele começou a gritar olé no final e, claro, todos nossos jogadores ficaram irritados", afirmou Felipe Melo, que disse ter ido para cima do inglês para defender um companheiro.

"Quando acabou o jogo, ele foi pra cima do Martinelli. Ele escolheu um pequenininho e estava falando com o Martinelli testa a testa. Eu fui pra cima dele", disse o zagueiro. "Eu o empurrei. O Walker (lateral inglês) chegou por trás e me empurrou também. Eu fui pra cima deles. Eu fui defender um companheiro meu."

continua após publicidade

Para Felipe Melo, tudo é uma questão de respeito, citando vitórias do Fluminense com placar elástico sobre Flamengo e River Plate durante a temporada. "Ninguém vai faltar com o respeito com a instituição que estou trabalhando. Ninguém vai cantar de galo para cima dos meus atletas", afirmou o jogador.

O meia Jhon Arias, eleito o terceiro melhor jogador do Mundial, citou falta de espírito esportivo do adversário. "O Grealish foi muito mal. Na hora do quarto gol, ele começou a falar olé e zoar a gente. Acho que isso fala mais sobre o espírito esportivo. No futebol você ganha às vezes, perde às vezes, mas é preciso ser um homem a todo momento", afirmou o jogador à CazéTV.

Questionado sobre a situação, o veterano lateral Marcelo não quis entrar no mérito. "Cada um faz o que quer quando está jogando. Eu tenho a minha cabeça e não vou falar se está certo ou errado, cada um faz o que quer", afirmou o lateral, acrescentando que tem quatro títulos do Mundial.

continua após publicidade

"Sei o quanto é difícil chegar a uma competição dessa, tanto com o Real Madrid quanto com o Fluminense. Cada um faz o que quer, não tem problema nenhum, o jogo é jogado dentro de campo. Não falo mal, nem bem de alguém que faz isso. Mas futebol é isso, ganhou, tem que zoar mesmo."

Grealish não deu sua versão sobre a confusão. Ao passar na zona mista, onde existe o contato entre atletas e jornalistas, Bernardo Silva e Haaland, que não jogou por estar contundido, fizeram escudo para atacante passar. Grealish estava sorridente e em clima festivo.