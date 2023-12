Jogadores do City ganham folga e aproveitam para fazer compras na Arábia Saudita

Um dia após ganhar do Urawa Reds Diamond nas semifinais do Mundial de Clubes, os jogadores do Manchester City ganharam folga na Arábia Saudita e aproveitaram o descanso para passear e ir às compras.

Escalado como centroavante na ausência de Haaland diante dos japoneses, Foden optou por fazer compras em um shopping de Jeddah, crente que passaria despercebido. Diferentemente da Inglaterra, porém, foi reconhecido e rapidamente cercado por torcedores árabes que queriam tirar fotos. Não teve paz nem quando foi comprar brinquedos.

O técnico Pep Guardiola optou por "descanso" nesta quarta-feira e disse para seus jogadores dormirem bastante para depois se reunirem em um jantar para "criar um ambiente para a final". O elenco optou por conhecer o mundo árabe.

Além do passeio ao shopping, alguns optaram por caminhada para conhecer o mundo dos bilionários do Oriente Médio e admirar seus supercarros. O português Bernardo Silva foi filmado olhando as supermáquinas nas proximidades do hotel da concentração em Jeddah.

Nesta sexta-feira, o Manchester City tentará evitar o fantasma do Inglês estreante que sempre perde na final do Mundial diante do Fluminense. Nas outras edições da competição, o United perdeu em 1968 do Estudiantes, o Nottingham Forest caiu diante do Nacional-URU, em 1980, Liverpool foi superado pelo Flamengo em 1981 e o Aston Villa caiu diante do Peñarol em 1982, enquanto o Chelsea levou a pior diante do Corinthians em 2012.