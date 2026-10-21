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Jogadores do Boca Juniors respondem provocação de Thiago Mendes após classificação no Maracanã

Escrito por Victor Fardin (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Boca Juniors surpreendeu o Vasco no Maracanã, derrotou o adversário por 3 a 1 nesta terça-feira, 20, e se classificou à final da Copa Sul-Americana. Depois da partida, alguns jogadores do time argentino provocaram Thiago Mendes, volante do clube cruzmaltino.

Após a vitória no jogo de ida, Thiago compartilhou uma imagem produzida com inteligência artificial onde ele aparecia rasgando o escudo da equipe de Buenos Aires. O jogador de 34 anos se desculpou sobre o ocorrido e foi alvo de comentários racistas nas redes sociais.

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Ángel Romero, ex-Corinthians, se dirigiu a Mendes logo depois do apito final e falou sobre a provocação da semana anterior. "Rasga o escudo agora", disse o paraguaio ainda dentro do gramado.

Leonel Flores, atacante do Boca e recém convocado pela seleção argentina, compartilhou uma arte dele próprio repetindo o gesto de Thiago Mendes e rasgando o escudo do Vasco. Porém, a publicação foi tirada do ar pouco tempo depois.

Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel e Leandro Paredes foram os autores do triunfo do clube argentino no Rio de Janeiro. Os comandados do técnico Rodolfo Arruabarrena aguardam o vencedor do confronto entre Montevideo City Torque e Atlético-MG, que medem forças nesta quarta, 21, às 19h (de Brasília).

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Thiago lamentou o resultado e a queda dos cariocas na semifinal. "É complicado. A gente tinha um resultado na mão. Infelizmente, com quatro minutos, tomamos o gol, não adiantou de nada o resultado que fizemos fora de casa. Tivemos pequenas falhas e cometemos erros. Eu acho que nós fomos melhores no jogo, com pressão, tentamos a vitória do começo ao fim."

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