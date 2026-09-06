Jogadores do Bahia fazem festa após virada e pedem folga a Rogério Ceni

O clima foi de festa no vestiário do Bahia após a vitória por 3 a 2 sobre o Bragantino, neste sábado. Depois do triunfo, os jogadores fizeram um pedido inusitado ao técnico Rogério Ceni e cantaram por mais um dia de folga.

Em coro, os jogadores cantaram no vestiário: "Um dia mais de folga". O treinador entrou na brincadeira com o elenco.

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O resultado em Bragança Paulista prolongou a boa fase do Bahia no Campeonato Brasileiro. Agora são dez partidas seguidas sem derrota na competição, além de 43 pontos conquistados. Com a vitória, o Tricolor chegou ao quinto lugar na tabela.

O goleiro Ronaldo foi um dos destaques da partida e valorizou a capacidade de reação do time.

"Muito feliz por mais um triunfo, mais um jogo de invencibilidade, já são dez. Feliz em estar contribuindo em um jogo que sou mais exigido como hoje. Também destacar o poder de reação e a resiliência do grupo. É o décimo jogo de invencibilidade, estou muito feliz em ajudar no jogo de hoje", destacou o goleiro Ronaldo depois da partida.

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Roman Gomez também ressaltou a mudança de postura do elenco durante a sequência positiva.

"O grupo trocou de mentalidade, tinha esse objetivo. Acho que por isso conseguimos os triunfos. O grupo está unido, é um grupo forte. Estamos felizes por estar há dez jogos sem derrotas", celebrou também o lateral Roman Gomez.

O Bahia agora terá alguns dias de preparação antes de voltar a campo pelo Brasileirão. O próximo compromisso será apenas na segunda-feira (14), contra o Remo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Tempo suficiente para Rogério Ceni preparar a equipe e, quem sabe, atender ao pedido feito pelos jogadores no vestiário.