Jogadores de Corinthians, Palmeiras e São Paulo desfrutam de folga prolongada

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Data Fifa, na qual a seleção brasileira fará dois amistosos preparativos para a Copa do Mundo do Catar, dias 23 e 27, diante de Gana e Tunísia, proporcionou ao 'Trio de Ferro', formado por Corinthians, Palmeiras e São Paulo, folgas prolongadas em meio a disputa do Campeonato Brasileiro. Após a rodada do fim de semana, os times, que atuaram no domingo, entraram em período de 'férias' e só voltam aos trabalhos no meio de semana.

continua após publicidade .

O Corinthians será o último a retomar os treinamentos, ao retornar para o CT Joaquim Grava na quinta-feira, enquanto os jogadores de Palmeiras e São Paulo vão se reapresentar na quarta.

O primeiro a voltar aos gramados será o São Paulo, que teve seu jogo com o Avaí, pela 28ª rodada do Brasileirão antecipado para domingo, às 20 horas, no Morumbi, por causa da decisão da Copa Sul-Americana, prevista para 1º de outubro, em Córdoba, na Argentina, frente ao Independiente del Valle.

continua após publicidade .

Palmeiras e Corinthians entram em campo apenas no dia 28. O líder do Brasileirão terá pela frente o Atlético-MG, no Mineirão, quando uma nova vitória poderá aumentar ainda mais suas chances de conquistar o título de forma antecipada.

Já o time de Parque São Jorge vai receber na próxima rodada o Atlético-GO, na Neo Química Arena, em busca de reabilitação, após a derrota, com os reservas, em Belo Horizonte, frente ao América-MG.