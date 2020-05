Jogadores da Série A do Campeonato Italiano começam os treinamentos individuais

Sem bolas, sem contato com os companheiros de equipe e sem entrar nos vestiários. Vai ser desta forma que os times de futebol da Itália vão retornar nesta semana, com diretrizes rígidas devido à pandemia de coronavírus.

Dez jogadores do Sassuolo foram os primeiros a retornar às atividades, treinando sozinhos nas instalações do clube. Os jogadores foram espalhados em vários campos e fizeram apenas exercícios de baixa intensidade sem a bola. Outros dez jogadores do Sassuolo se exercitaram nesta terça-feira. Juventus, Atalanta, Bolonha e Udinese também iniciaram os trabalhos.

"Há um grande desejo de voltar a treinar e jogar, mesmo individualmente, é positivo porque pouco a pouco os jogadores retornam ao trabalho, seja ou não a temporada reiniciada", disse Damiano Tommasi, presidente da associação dos jogadores da Itália.

Após serem submetidos ao teste da covid-19, os jogadores foram autorizados a se apresentarem no centro de treinamento já uniformizados. Ao final do treino, foram tomar banho em casa.

Cristiano Ronaldo voltou a Turim na segunda-feira depois de passar grande parte do confinamento em sua casa na Ilha da Madeira, em Portugal. Ele terá de ficar 14 dias em isolamento antes de se apresentar à Juve.

O Milan é a única equipe que reluta em voltar até agora. Eles estão aguardando mais detalhes por parte de especialistas médicos e governamentais antes de pedir o retorno de seus atletas. Embora os dirigentes do futebol italiano esperem jogar novamente em junho sem torcedores nas arquibancadas, o governo não aprovou que os 124 jogos pendentes sejam realizados.

O governo quer que os dirigentes ajustem seus protocolos no caso de um jogador ou membro da equipe seja infectado após retornar aos treinamentos. É preciso saber se o infectado será colocado em quarentena sozinho ou junto de toda a equipe, o que possivelmente resultaria em suspensão da liga.

"O treino em equipe retornará em 18 de maio, se tivermos uma resposta sobre o protocolo até o final esta semana", afirmou Vincenzo Spadafora, ministro do esporte italiano. O governo italiano também aguarda a decisão da Alemanha, que nesta quarta-feira vai decidir pelo retorno ou não da Bundesliga.

Pelo menos 15 jogadores da Serie A italiana testaram positivo para o vírus desde o campeonato foi suspenso em 9 de março.