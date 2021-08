Da Redação

Jogadores da seleção se assustam com terremoto em Tóquio

Na madrugada de terça-feira (3) para quarta-feira (4), um terremoto acordou e assustou os jogadores da seleção brasileira de futebol e os membros da comissão técnica.

De acordo com as informações do GE, os tremores aconteceram por volta de 5h40, horário local de Narita, onde o Brasil estava hospedado. Os terremotos registraram entre 4,7 e 6 graus na escala Richter, na costa de Ibaraki, a 40 quilômetros de Narita.

Logo após o momento de tensão, a delegação brasileira partiu para Yokohama, local onde acontece a partida contra a Espanha. Se o Brasil vencer a equipe espanhola irá faturar o bicampeonato olímpico.

Com informações; Metrópoles.