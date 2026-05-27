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Jogadores da seleção chegam à Granja Comary para iniciar preparação para a Copa

O período de treinos no local acontece a partir desta quarta-feira, 27, e vai até o dia 30 de maio, no sábado

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 10:40:00 Editado em 27.05.2026, 11:02:09
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Jogadores da seleção chegam à Granja Comary para iniciar preparação para a Copa
Autor Granja Comary será local de preparação nos próximos dias da seleção brasileira - Foto: RAFAEL RIBEIRO / CBF

Os convocados por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 começaram a apresentação na Granja Comary, centro de treinamentos do Brasil em Teresópolis (RJ), iniciando oficialmente a caminhada rumo ao Hexa. O período de treinos no local acontece a partir desta quarta-feira, 27, e vai até o dia 30 de maio, no sábado.

Casemiro foi o primeiro a se apresentar, ainda nesta terça, à noite. Pela manhã desta chegaram à concentração o goleiro Alisson, os zagueiros Bremer, Ibãnez e Léo Pereira, o meia Danilo e os atacantes Luiz Henrique, Endrick, Igor Thiago e Rayan. Ancelotti também chegou ao local nesta quarta.

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O goleiro Léo Nannetti, do sub-20 do Flamengo, foi convocado para participar de toda a etapa de preparação, inclusive nos Estados Unidos, e é outro que já está no local. Também foram chamados para treinar na Granja meio-campista Felipe Souza, do Botafogo, e o zagueiro Bruno Ribeiro, do Vasco da Gama, ambos juniores.

Todos os jogadores vão passar por avaliações médicas e, no período da tarde, iniciam os treinamentos. Para garantir que os convocados estejam à disposição de Ancelotti, a CBF fretou helicópteros para levá-los até a Granja.

Não irão participar das atividades em Teresópolis Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, que vão disputar a final da Champions League entre Arsenal e PSG no sábado, na Puskás Aréna, na Hungria. Os atletas vão, inclusive, perder o amistoso contra o Panamá, no domingo, no Maracanã. Eles se apresentam no dia 1º de junho, diretamente nos EUA.

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Neymar, com um edema na panturrilha, está em recuperação e é outro que irá se apresentar à seleção somente em solo americano.

O último amistoso da seleção antes da Copa será contra o Egito, no dia 6 de junho, no Huntington Bank Field, em Cleveland (EUA). A estreia na Mundial está marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos. O Brasil ainda enfrenta Escócia e Haiti na fase de grupos.

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