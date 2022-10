Jogadoras do Brasil celebram classificação às quartas do Mundial: 'Não foi fácil'

(via Agência Estado)

A seleção brasileira fechou a segunda fase do Campeonato Mundial com 100% de aproveitamento, ganhando de Itália, Porto Rico, Holand e, neste sábado, da Bélgica. As jogadoras e o técnico José Roberto Guimarães comemoraram a classificação às oitavas de final, mas fizeram questão de ressaltar que "não foi fácil."

Maior pontuadora da seleção neste sábado, com 22 pontos, a estava radiante com a volta da boa fase após deixar à desejar nos jogos anteriores. "Estou muito feliz pela nossa classificação. Foram duas fases difíceis e todas as jogadoras foram importantes para o time. A nossa união foi fundamental", afirmou. "Desde a partida contra a Itália, estamos com uma energia muito boa. A próxima fase vai ser ainda mais difícil, mas estamos confiantes e temos que levar essa energia para os jogos decisivos."

A capitã Gabi contribuiu com outros 20 pontos e fez uma análise perfeita da caminhada verde amarela até agora no Mundial. A seleção perdeu apenas para o Japão até agora, um dos possíveis oponentes na fase eliminatória.

"A nossa classificação só foi decidida na rodada de hoje (sábado). Temos que esperar até amanhã (domingo) para saber qual vai ser nosso adversário das quartas de final. Independentemente se vier Japão, China ou Bélgica, sabemos que vai ser difícil", previu. "Vamos ter dois dias de descanso para nos prepararmos da melhor maneira possível. O Mundial é uma competição desgastante fisicamente, com muitos jogos e vamos fazer o possível para chegar no nosso melhor na partida das quartas de final."

"Fizemos três jogos consecutivos e a minha preocupação no jogo de hoje era com isso (desgaste). Temos que retomar, deixar elas respirarem um pouco, e estudar o nosso adversário das quartas de final. Esse campeonato é muito longo e desgastante", reconheceu o técnico Zé Roberto. "Precisamos de todas as jogadoras na melhor condição possível para esse jogo das quartas."

Carol também não escondeu a preocupação com o desgaste e ainda ressaltou a boa defesa do Brasil para parar a oposta Herbots. A meio de rede fez seis pontos de bloqueio contra a Bélgica.

"Fiquei feliz com a vitória e sabíamos o quanto era importante ganhar esse jogo. Foi o nosso terceiro consecutivo e tem todo o desgaste físico e mental", disse. "Cada vitória nessa competição é muito importante. Sabíamos que a Herbots ia receber mais de 70% das bolas e conseguimos nos impor na partida depois do primeiro set", enfatizou. "Agora é nos recuperarmos e seguir com a preparação para o jogo das quartas de final."